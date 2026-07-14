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《週刊少年》附魯夫限定卡搶爆！全日本缺貨、黃牛賣1萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本《週刊少年 Jump》13 日發售的第 33 號，因附贈《ONE PIECE 卡牌遊戲》限定魯夫卡牌，引發全日本搶購熱潮，不僅各地書店出現缺貨情況，二手交易平台也湧現大量高價轉售，甚至有商品喊價突破 1 萬日圓 ( 約 2000 台幣 )，成為近期日本出版市場罕見的現象。

▼《週刊少年》附魯夫限定卡全日本缺貨。（圖／翻攝自@jump_henshubu推特）▲▼周刊少年。（圖／翻攝自推特）

本期《週刊少年 Jump》為紀念《ONE PIECE》連載滿 29 周年，特別附贈《ONE PIECE 卡牌遊戲》限定魯夫卡。由於預期需求大幅增加，發行單位除了比平時額外增印 50 萬冊，也同步針對電子版《少年 Jump+》與《Zebrack》定期訂閱用戶推出「全員贈送」活動。截至 9 日，官方已公布申請數量超過 6.8 萬套，總計超過 214 萬張卡牌。

儘管官方大幅增加供貨，市場需求仍遠超預期。許多書店早在發售前約一週便已預約額滿，部分 TSUTAYA 門市甚至採取抽籤販售方式，對於一本週刊漫畫雜誌而言，可說是相當罕見的銷售模式。

正式發售當天，不少書店在開門前便出現排隊人潮，但仍有大量讀者空手而歸，日本社群平台上湧現許多抱怨貼文，包括「連車站便利商店都買不到 Jump」、「看不到《青春之箱》最終回了」、「買 Jump 45 年第一次可能買不到」、「以為早上來就有結果全賣光了」、「常去的便利商店貼出『Jump 完售』公告」、「都是黃牛害的」等留言，顯示供不應求的情況相當嚴重。

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