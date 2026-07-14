《週刊少年》附魯夫限定卡搶爆！全日本缺貨、黃牛賣1萬日圓

記者楊智仁／綜合報導
日本《週刊少年 Jump》13 日發售的第 33 號，因附贈《ONE PIECE 卡牌遊戲》限定魯夫卡牌，引發全日本搶購熱潮，不僅各地書店出現缺貨情況，二手交易平台也湧現大量高價轉售，甚至有商品喊價突破 1 萬日圓 ( 約 2000 台幣 )，成為近期日本出版市場罕見的現象。
▼《週刊少年》附魯夫限定卡全日本缺貨。（圖／翻攝自@jump_henshubu推特）
本期《週刊少年 Jump》為紀念《ONE PIECE》連載滿 29 周年，特別附贈《ONE PIECE 卡牌遊戲》限定魯夫卡。由於預期需求大幅增加，發行單位除了比平時額外增印 50 萬冊，也同步針對電子版《少年 Jump+》與《Zebrack》定期訂閱用戶推出「全員贈送」活動。截至 9 日，官方已公布申請數量超過 6.8 萬套，總計超過 214 萬張卡牌。
儘管官方大幅增加供貨，市場需求仍遠超預期。許多書店早在發售前約一週便已預約額滿，部分 TSUTAYA 門市甚至採取抽籤販售方式，對於一本週刊漫畫雜誌而言，可說是相當罕見的銷售模式。
正式發售當天，不少書店在開門前便出現排隊人潮，但仍有大量讀者空手而歸，日本社群平台上湧現許多抱怨貼文，包括「連車站便利商店都買不到 Jump」、「看不到《青春之箱》最終回了」、「買 Jump 45 年第一次可能買不到」、「以為早上來就有結果全賣光了」、「常去的便利商店貼出『Jump 完售』公告」、「都是黃牛害的」等留言，顯示供不應求的情況相當嚴重。
すげぇ、今週のジャンプ売ってなさすぎて立ち読み禁止のコンビニで立ち読み可のジャンプ置いてた pic.twitter.com/DQmn5e8Za4— 蒼雉ニキ(じゃす) (@aokiji_onepiece) July 13, 2026
【週刊少年ジャンプ33号について】本日発売の「週刊少年ジャンプ33号『ONE PIECE』29周年記念号」の販売は終了いたしました。 pic.twitter.com/wJz4eGnBOA— ジュンク堂書店高松店 (@JunkudoT) July 13, 2026
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