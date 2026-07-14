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中華隊電競亞運名單公布！《英雄聯盟》Junjia、HongQ領銜出擊

記者楊智仁／綜合報導

隨著 9 月名古屋亞運的腳步漸近，台灣電競圈也在今天 ( 7/14 ) 正式公布了各個項目的出戰人選，備受關注的《英雄聯盟》項目確定由「1Jiang、Junjia、HongQ、Doggo、ShiauC、Woody」領銜出擊，盼望能夠拿下最好的成績。

▼中華隊電競亞運名單正式公布。（圖／翻攝自CTESA） ▲▼亞運。（圖／翻攝自CTESA）

本次亞運中華隊預計參加 7 個大項、9 款遊戲，台灣已在今年 1、2 月陸續完成 6 個項目的預選，並於 4 月正式投入培訓，今日完整名單正式公布，《英雄聯盟》中野由目前在 LPL 奮戰 Junjia、HongQ 坐鎮，上路為效力 GZ 的 1Jiang、下路是 CFO Doggo、輔助為 DCG ShiauC / DFM Woody 採取雙人輪換策略。

從 2018 年雅加達亞運開始，電競作為「表演示範項目」首次踏入全新殿堂，緊接著第 19 屆杭州亞運也順利成為「正式項目」，中華隊在「英雄聯盟、傳說對決、絕地求生M、快打旋風5」也獲得 2 銀 2 銅佳績，本屆名古屋亞運規模更加盛大，為了應對龐大的人數與複雜的項目，官方爭取增設了「總教練」一職，以下為亞運電競項目的完整名單。

▼上屆亞運電競共拿下兩銀兩銅成績。（圖／記者林敬旻攝）▲亞運電競英雄聯盟中華隊遭韓國隊擊敗，拿下銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

▸ 總教練｜張宇

《英雄聯盟》
▸ 教練｜陳如治
▸ 選手｜陳俋錦、余峻嘉、蔡明宏、邱梓銓、劉家豪、林煜恩

《絕地求生M》
▸ 教練｜王承顥
▸ 選手｜蔣健廷、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬

《競技武術》
▸ 教練｜向玉麟
▸ 選手｜陳又綱、林家弘、張家棟

《寶可夢大集結》
▸ 教練｜黃麒賓
▸ 選手｜秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕

《永劫無間》
▸ 教練｜莊柏宏
▸ 選手｜柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤

《第五人格》
▸ 教練｜陳宣儒
▸ 選手｜蘇彬誠、鄭凱升、湯勝鈞、莊博鈞、朱堂堯、陳廣曄、張淳銘

《魔法氣泡》
▸ 選手｜郭子昂

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