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《刺客教條Hexe》新線索藏這　德國兩大「歷史名城」先後曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

備受玩家期待、風格據傳極度黑暗的系列新作《刺客教條：代號女巫》（Assassin's Creed Hexe），自2022年首支預告曝光後便神祕感十足。然而，近日在全球玩家引頸期盼的《刺客教條：黑旗同步重置》中，居然被眼尖粉絲挖出了隱藏極深的《女巫》全新細節，瞬間引起不少玩家熱議。

▼《刺客教條：黑旗同步重置》驚現大教堂畫面，疑似《女巫》全新線索。（圖／翻攝自X／@TheRAFITI69）

▲▼▲《刺客教條：黑旗同步重置》中驚現大教堂畫面，疑似是《女巫》的全新線索。（圖／翻攝自X／@TheRAFITI69）

在這次《刺客教條：黑旗同步重置》全新現代線劇情中，玩家發現了一段令人無限遐想的畫面。影片中將系列作的標誌性地標一字排開，包括《起源》的金字塔、《奧德賽》的希臘柱廊、《英靈殿》的維京長屋，以及《暗影者》的日式元素。值得一提的是，畫面中赫然出現了一座1:1神還原、位於德國南部紐倫堡的「聖羅倫斯教堂」（St. Lawrence Cathedral）。這座此前從未在系列作出現的大教堂，被玩家一致認定，正是指向以德國「女巫審判」為背景的《刺客教條：女巫》。

事實上，先前一直有傳言指出《女巫》的主戰場將設定在德國「烏茲堡」（Würzburg），如今紐倫堡大教堂的驚喜現身，兩地相距僅約70英里（約112公里），也暗示著本作的地圖極可能將兩大歷史名城同時收錄，讓玩家體驗更遼闊的黑暗德意志版圖。根據目前先前流出的爆料，目前已知《刺客教條：女巫》的主角據傳為一名叫「安妮卡」（Annika）的女刺客，她甚至是傳奇大師艾吉歐（Ezio）妹妹克勞迪婭的後裔。同時本作將揮別近年氾濫的RPG玩法，轉向類似初代、更加純粹且風格極度陰暗的動作冒險。

不少玩家已開始推測，本作預計於2027年正式發售。由於遊戲背景設定在德國，大批玩家已經開始瘋狂敲碗，希望能在Gamescom 2026（德國科隆遊戲展）上一睹這款神祕之作的實機風采。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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