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Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

記者楊智仁／綜合報導

PC 遊戲平台 Steam 持續寫下新紀錄，根據市場研究機構 Alinea Analytics 最新報告，Steam 在 2026 年上半年（H1 2026）創下平台歷史最佳半年成績，預估總營收達 111 億美元，不僅較去年同期成長 14.5%，甚至比往年通常表現更好的下半年（H2 2025）還高出 8%，顯示 PC 遊戲市場依然維持強勁成長動能。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

Alinea Analytics 市場分析主管 Rhys Elliott 表示，2026 年上半年是 Steam 有史以來營收最高的半年。由於每年下半年通常有暑假、黑色星期五與聖誕節等大型促銷活動，因此上半年能超越下半年表現相當罕見，也反映出 Steam 生態系持續擴大。

報告指出 Steam 營收成長主要受惠於多項因素，包括新作售價提升、高人氣新作快速創造驚人收入，以及 Ubisoft 等第三方發行商重新回歸 Steam 平台，過去 Ubisoft 曾嘗試將 PC 遊戲重心轉向自家平台，但近年再度選擇重返 Steam 發售新作，也為平台帶來更多銷售動能。

從長期趨勢來看，Steam 的年營收也持續攀升，從 2017 年約 55 億美元，一路成長至 2025 年約 200 億美元。值得注意的是，Steam 玩家消費逐漸集中在既有作品，2026 年目前僅約 21% 的營收來自當年度新發售遊戲，低於 2024 年的 29%，顯示長銷型作品對平台營收的重要性持續提高。

關鍵字：Steam

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