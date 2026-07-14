光榮特庫摩拚全球遊戲獲利前十！目標員工數擴增5000人

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大廠光榮特庫摩（Koei Tecmo）持續擴大營運規模，社長兼執行長鯉沼久史近日接受外媒專訪時，進一步說明公司未來發展藍圖，表示將持續增加開發團隊與新作產能，目標在 2035 年躋身全球遊戲產業營業利益（Operating Profit）前十名，並朝「全球第一數位娛樂公司」邁進。

鯉沼久史表示，公司過去提出的「成為全球第一數位娛樂公司」並非單純追求營收，而是希望在營業利益方面成為業界龍頭，而要達成這項目標，前提就是持續推出受到玩家歡迎的作品，讓更多消費者購買遊戲。因此，公司近年積極擴編開發團隊，以增加遊戲開發產線。

他透露，光榮特庫摩 2024 年曾向股東表示，公司約有 2,500 名員工，未來希望擴增至 5,000 人。目前這項計畫已持續推進，集團員工數去年已超過 2,850 人，今年僅日本就迎來 193 名新進員工，總人數已突破 3,000 人。未來公司將持續朝 5,000 人規模穩定成長，同時透過內部培訓提升人才品質。

鯉沼表示，公司採品牌制度是希望保留各團隊特色，如果未來有不適合現有品牌的新作品，也可能成立全新品牌。他透露，確實有不少開發人員希望挑戰新的創作方向，若有需求，公司不排除再成立新的品牌，讓團隊更容易投入新 IP 與新企劃開發，但目前細節仍無法公開。

隨著員工持續增加，光榮特庫摩也開始擴充辦公與生活設施，鯉沼指出，公司去年取得橫濱 Symphostage 大樓，今年 4 月已正式啟用，未來可容納約 900 名員工。不過，即便如此仍不足以支應未來人數成長，京都辦公室也逐漸飽和，因此公司已著手評估新的辦公空間。此外，也同步興建員工宿舍與公司住宅，希望除了提升遊戲開發環境，也改善員工的生活品質，為長期發展做好準備。