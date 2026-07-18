ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《毀滅戰士4》未曝光「畫面流出」　玩家慶幸：當年沒出是對的

記者黃冠瑋／綜合報導

經典第一人稱射擊遊戲《毀滅戰士》系列風靡全球，但在2016年重啟版誕生前，原本預計推出的《毀滅戰士4》（Doom4）卻在開發途中慘遭腰斬，成為無數老玩家心中的遺憾。不過，近日網上突然瘋傳一波《毀滅戰士4》從未公開的概念圖與3D惡魔模型，精緻的畫面讓社群再度掀起一波熱烈討論。

▼未曾公開的《毀滅戰士4》武器與概念圖曝光。（圖／翻攝自X／@Runhob）

▲▼未曾公開的《毀滅戰士4》武器與概念圖曝光。（圖／翻攝自X／@Runhob）

《毀滅戰士4》最早於2007年進入開發，並於2008年正式公布，然而在2013年時，開發商id Software決定徹底推翻重啟，最終將剩餘素材重新打造成2016年大獲好評的《毀滅戰士》（重啟版）。據了解，早期的《毀滅戰士4》風格偏向寫實、軍事風，與當時紅透半邊天的《決勝時刻》（Call of Duty）極為相似，也因此被不少玩家調侃這款胎死腹中的項目根本是「毀滅版決勝時刻」（Call of Doom）。

至於近日《毀滅戰士4》又被再度討論，其實是知名爆料Crispies與WadOverdose陸續釋出大批珍貴素材，包含差點加入遊戲的「小惡魔」、「熔岩怪」、「噬魂怪」以及「地獄巨魔」等3D惡魔模型，甚至還有一些能像《時間旅者：重生曙光》般互相融合成新物種的怪物設定。而其中就有不少眼尖的玩家發現，id Software似乎沒有浪費這些珍貴的「廢案」。在近期推出的新作《毀滅戰士：黑暗時代》的「啟示錄」DLC中，關於毀滅戰士的回憶場景裡居然出現了與《毀滅戰士4》一模一樣的突擊步槍、迷你機槍以及都市風格戰場。這也引發社群推測，或許這款被取消的《毀滅戰士4》，正以某種型式存在於當前的宇宙時間線中。

雖然《毀滅戰士4》最終無緣與玩家見面，但看到這些曝光的畫面，不少粉絲反而鬆了一口氣，紛紛表示，「當年如果真的出這款，大概就變成沒特色的軍事射擊遊戲了。」、「感謝當年的不殺之恩！2016 重啟版才是真香、爽度破表」、「把廢案塞進新DLC當彩蛋，這波操作真的很懂玩家」。雖然這款第四代作品成了「時代的眼淚」，但也正因為當年的果斷捨棄，才有了如今重塑FPS榮光的《毀滅戰士》系列。對於熱愛該系列的玩家來說，這些流出的爆料無疑是一次最棒的時光旅行。

關鍵字：毀滅戰士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

推薦閱讀

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生　巴西政界挺身護玩家權益

《惡靈古堡9》傳推「蘿絲魅影」級DLC　爆料稱：為瓶頸填補空窗

《毀滅戰士4》未曝光「畫面流出」　玩家慶幸：當年沒出是對的

《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK　4：1碾壓晉級三強

《傳說對決》APL主播賽評賽前預測！必看看點、低估英雄一次看

《傳說對決》DCG挑戰大滿貫之年！決賽前遇亂流「全隊感冒」

《傳說對決》ANK曝「賽中換教練」原因：選手生涯短不該被錯誤理解影響

《瑪奇 Mobile》搶先試玩老實說！戰鬥、生活系統體驗「先感動再驚喜」　PC、手機跨平台無縫開戰　

《逐玉》設定集遭控侵權！台灣角川：有獲授權、釐清中

玩家的合法外掛！「電競耳機」全面解析：決勝關鍵不在音質

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

逐玉設定集遭控侵權　角川：釐清中

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

《瑪奇 Mobile》搶先試玩老實說

《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK

《寶可夢GO》10週年美圖藏彩蛋

四人激戰新桌遊《寶可夢GOITA》

《黃泉使者》漫博入口！木棉花攤位一次看

最新新聞

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK

《傳說對決》APL賽前預測

《傳說對決》DCG挑戰大滿貫之年！

《傳說對決》ANK曝賽中換將原因

《瑪奇 Mobile》搶先試玩老實說

逐玉設定集遭控侵權　角川：釐清中

「電競耳機」全面解析、關鍵不是音質

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366