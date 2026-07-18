《毀滅戰士4》未曝光「畫面流出」　玩家慶幸：當年沒出是對的

記者黃冠瑋／綜合報導

經典第一人稱射擊遊戲《毀滅戰士》系列風靡全球，但在2016年重啟版誕生前，原本預計推出的《毀滅戰士4》（Doom4）卻在開發途中慘遭腰斬，成為無數老玩家心中的遺憾。不過，近日網上突然瘋傳一波《毀滅戰士4》從未公開的概念圖與3D惡魔模型，精緻的畫面讓社群再度掀起一波熱烈討論。

▼未曾公開的《毀滅戰士4》武器與概念圖曝光。（圖／翻攝自X／@Runhob）

《毀滅戰士4》最早於2007年進入開發，並於2008年正式公布，然而在2013年時，開發商id Software決定徹底推翻重啟，最終將剩餘素材重新打造成2016年大獲好評的《毀滅戰士》（重啟版）。據了解，早期的《毀滅戰士4》風格偏向寫實、軍事風，與當時紅透半邊天的《決勝時刻》（Call of Duty）極為相似，也因此被不少玩家調侃這款胎死腹中的項目根本是「毀滅版決勝時刻」（Call of Doom）。

至於近日《毀滅戰士4》又被再度討論，其實是知名爆料Crispies與WadOverdose陸續釋出大批珍貴素材，包含差點加入遊戲的「小惡魔」、「熔岩怪」、「噬魂怪」以及「地獄巨魔」等3D惡魔模型，甚至還有一些能像《時間旅者：重生曙光》般互相融合成新物種的怪物設定。而其中就有不少眼尖的玩家發現，id Software似乎沒有浪費這些珍貴的「廢案」。在近期推出的新作《毀滅戰士：黑暗時代》的「啟示錄」DLC中，關於毀滅戰士的回憶場景裡居然出現了與《毀滅戰士4》一模一樣的突擊步槍、迷你機槍以及都市風格戰場。這也引發社群推測，或許這款被取消的《毀滅戰士4》，正以某種型式存在於當前的宇宙時間線中。

雖然《毀滅戰士4》最終無緣與玩家見面，但看到這些曝光的畫面，不少粉絲反而鬆了一口氣，紛紛表示，「當年如果真的出這款，大概就變成沒特色的軍事射擊遊戲了。」、「感謝當年的不殺之恩！2016 重啟版才是真香、爽度破表」、「把廢案塞進新DLC當彩蛋，這波操作真的很懂玩家」。雖然這款第四代作品成了「時代的眼淚」，但也正因為當年的果斷捨棄，才有了如今重塑FPS榮光的《毀滅戰士》系列。對於熱愛該系列的玩家來說，這些流出的爆料無疑是一次最棒的時光旅行。