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《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

記者楊智仁／綜合報導

《GTA 6》絕對是今年最熱門遊戲話題，前 Rockstar Games 製作人 John Ricchio，近日在接受 YouTube 頻道 Kiwi Talkz 訪問時，說明公司長年採取「主機優先、PC 後發」策略的原因，並表示即使是 Rockstar 這樣的大型工作室，開發資源依然有限。

▲▼ GTA。（圖／翻攝自官網）

Ricchio 表示，自己在 Rockstar 任職期間曾參與《碧血狂殺》、《江湖本色 3》以及《GTA 5》等作品開發。他認為，遊戲開發通常會先以主機平台為優先，因為主機硬體規格固定，最佳化工作相對單純；相較之下 PC 必須支援各種不同品牌、規格與硬體配置，開發與測試成本明顯更高。

Ricchio 進一步指出，遊戲開發的資源「永遠都是有限的」，即使預算相當充裕，團隊仍必須決定資源該投入在哪些項目。他表示，如果把資源花在 PC 版本最佳化，就代表其他開發工作勢必要讓步，因此延後推出 PC 版往往是商業策略，而非技術做不到。他也透露，《碧血狂殺》其實很早就有 PC 版本的建置，但直到推出 14 年後才正式登上 Steam，可見是否發售更多是商業考量。

不過，這番說法也與 Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 過去的發言形成對比，Zelnick 曾表示，Rockstar 擁有「近乎無限的資金、創意與人力資源」，並強調公司希望降低開發團隊的加班壓力，同時持續打造規模更龐大的開放世界，以及更智慧的 AI NPC 系統。

雖然 Rockstar 至今仍未公布《GTA 6》PC 版上市時程，但並非所有消息都偏向悲觀。知名技術分析媒體 Digital Foundry 日前指出，官方近期公開的遊戲截圖呈現出部分細節，似乎已超越現行 PS5 與 Xbox 主機的硬體能力，因此推測 PC 版本可能不會像過去作品一樣相隔多年才推出，實際上市時間仍有待 Rockstar 官方進一步公布。

關鍵字：GTA 6

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