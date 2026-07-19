玩麥塊能抵學費！美大學推「超狂招生」　網見這關認輸：太難了

記者黃冠瑋／綜合報導

打遊戲或許真的能當飯吃，甚至還能幫你付學費。近期美國加州矽谷大學就推出一項顛覆傳統的「超狂獎學金計劃」，宣布只要申請入學的學生能在神級沙盒遊戲《Minecraft》中達成全成就，就有機會斬獲高達新台幣48萬元獎學金。消息一出，立刻在遊戲圈引發暴動，許多網友笑喊，「現在練還來得及嗎」。

▼美大學推超狂玩麥塊招生。（圖／翻攝自X／@Minecraft）

關於這項獎學金的審查可不是口頭說說、秀個截圖就能混過去。校方為了防堵作弊「外掛」，祭出了極為嚴謹的驗證手段。申請者必須提供官方公開個人檔案、API數據驗證，甚至會被要求提供錄影證據、直接進行「現場實機畫面審核」，攻防戰程度堪比電競賽事檢驗。

除了《Minecraft》的115項全成就挑戰外，校方也貼心照顧到其他遊戲的信徒。該獎學金計劃同樣涵蓋了《魔獸世界》、《天命2》、《原神》、《空洞騎士》以及《FF14》等知名大作，並會依照遊戲的肝度與難易度，劃分出不同額度的獎金等級，直接讓玩家用實力折抵學費。不過，這筆高達48萬的獎金可不是「純當遊戲玩家」就能拿到，校方也強調，申請者除了學業成績必須維持在一定水準之上，還必須通過最後的「靈魂一關」，提交一份書面報告。

學生必須在報告中詳細闡述，自己在遊戲中爆肝獲得的成就，究竟如何與「學術教育」完美結合。例如：如何在公會戰中培養團隊合作精神、如何透過經營領地展現系統管理能力，或是如何利用遊戲機制鍛鍊邏輯思考，藉此證明「打遊戲也能轉化為求學能力」。

這項相當奇葩的招生策略曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。不少網友躍躍欲試表示，「這才是我要的真明星大學」、「《原神》啟動就能賺學費」，但也有許多理智的網友一針見血指出，「其實全成就並不難，難的是最後那篇小論文...」、「要把打電動吹成學術研究，這報告才是大魔王吧」。此外，也有過來人淡淡地表示，雖然1.5萬美元（約新台幣48萬元）看似豐厚，但對比美國如今高昂的留學學費，可能只是杯水車薪。不過對於本來就鎖定該校、又熱愛遊戲的頂尖玩家來說，這無疑是一個憑實力減輕經濟負擔、還能向爸媽證明「打電動有出息」的絕佳機會。