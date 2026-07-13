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《刀劍神域》新作發售！「死亡模式」遊戲結束立即刪除存檔

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《刀劍神域》家用主機遊戲最新作品，PlayStation 5／Xbox Series X|S／STEAM版《艾恩葛朗特 迴盪新聲》已正式發售，使用了劇中歌曲〈Reach for the Rainbow〉的發售宣傳影片也已同步公開。

▲▼刀劍。（圖／廠商提供）

世界首款完全潛行型MMORPG《Sword Art Online》，可以連同意識一起潛行至虛擬空間的冒險體驗吸引了眾多玩家，然而這個劃時代的虛擬世界，卻演變成遊戲內的死亡即為在現實世界中死亡的死亡遊戲。困於其中的無數玩家裡，也有「自己」的身影，在這個遠比現實殘酷的世界裡，你將與封閉測試中一同冒險的劍士「伊織」重逢，這是一款關於描寫玩家們被困於生死一線牽的虛擬世界浮游城「艾恩葛朗特」的煩惱、糾葛，關於起點的RPG。

「這雖然是遊戲，但可不是鬧著玩的」，本作更包含了可以體驗彷如原作及動畫中緊張感的「死亡遊戲模式」，遊戲結束＝立即刪除保存資料，。特別動畫〈Unanswered//butterfly〉為由Polygon Pictures Inc.製作，長度超過110分鐘的長篇動畫，玩家只要購買數位終極版即可於發布後觀賞。

關鍵字：刀劍神域

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