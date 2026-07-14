《戰神勞菲》確認有實體光碟　網抓「最後救贖」疑猜：就在明年

記者黃冠瑋／綜合報導

實體派玩家的最後救贖來了，由Santa Monica Studio（聖塔莫尼卡）開發、聚焦於奎爺妻子「勞菲」的系列新作《戰神 勞菲》，日前在官方帳號正式拋出震撼彈，確認本作將會推出「實體光碟版」。由於與近期索尼宣布未來新作不再推出實體光碟版，因此消息一出，隨即引發全球收藏玩家與社群的高度關注。

▼《戰神勞菲》確認有實體光碟。（圖／翻攝自X／@SonySantaMonica）

近年來數位化浪潮席捲遊戲界，索尼互動娛樂（SIE）日前才剛拋出重磅政策，宣布自 2028年1月起，旗下推出的新作將全面轉向數位化，不再提供實體光碟生產。這項「數位轉型大改」一出，立刻在玩家圈引爆極大反彈，因此這次《戰神 勞菲》能夠宣布推出實體版就顯得格外珍貴。

對此，知名爆料達人Wario64隨即根據SIE先前的生產時程規劃進行推測，認為在2028年停產光碟的限制下，《戰神 勞菲》極高機率鎖定在2027年底前正式發售，剛好趕上實體片的最後一波末班車。雖然Santa Monica Studio目前尚未鬆口確切的上市日期，但官方已經預告將會出席接下來的聖地牙哥國際動漫展，並由遊戲總監Ariel Lawrence 與創意負責人Cory Barlog率領配音團隊登台，想必屆時除了會帶來幕後製作故事、新英雄細節外，有機率釋出更多關於這款指標性大作的最新發售動向。