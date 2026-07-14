《戰神勞菲》確認有實體光碟　網抓「最後救贖」疑猜：就在明年

記者黃冠瑋／綜合報導
實體派玩家的最後救贖來了，由Santa Monica Studio（聖塔莫尼卡）開發、聚焦於奎爺妻子「勞菲」的系列新作《戰神 勞菲》，日前在官方帳號正式拋出震撼彈，確認本作將會推出「實體光碟版」。由於與近期索尼宣布未來新作不再推出實體光碟版，因此消息一出，隨即引發全球收藏玩家與社群的高度關注。
▼《戰神勞菲》確認有實體光碟。（圖／翻攝自X／@SonySantaMonica）
近年來數位化浪潮席捲遊戲界，索尼互動娛樂（SIE）日前才剛拋出重磅政策，宣布自 2028年1月起，旗下推出的新作將全面轉向數位化，不再提供實體光碟生產。這項「數位轉型大改」一出，立刻在玩家圈引爆極大反彈，因此這次《戰神 勞菲》能夠宣布推出實體版就顯得格外珍貴。
對此，知名爆料達人Wario64隨即根據SIE先前的生產時程規劃進行推測，認為在2028年停產光碟的限制下，《戰神 勞菲》極高機率鎖定在2027年底前正式發售，剛好趕上實體片的最後一波末班車。雖然Santa Monica Studio目前尚未鬆口確切的上市日期，但官方已經預告將會出席接下來的聖地牙哥國際動漫展，並由遊戲總監Ariel Lawrence 與創意負責人Cory Barlog率領配音團隊登台，想必屆時除了會帶來幕後製作故事、新英雄細節外，有機率釋出更多關於這款指標性大作的最新發售動向。
✋ See you at San Diego Comic-Con!— Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026
Join us for our God of War Laufey panel featuring Game Director Ariel Lawrence, moderator and Head of Creative Cory Barlog, and members of the cast for behind-the-scenes stories, details about our new heroes, and more.
????Ballroom 20
????️Friday,… pic.twitter.com/cZVgQgcWg1
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