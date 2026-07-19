ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《瑪利歐賽車巡迴賽》驚傳9月停服　死敵加菲貓藉機狂酸：看吧

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂旗下經典卡丁車競速手遊《瑪利歐賽車巡迴賽》在營運滿7年之際，官方卻不幸宣布將於今年9月29日正式關閉伺服器。消息一出讓全球無數車手心碎，不過，同為卡丁車敵手的《加菲貓卡丁車》官方卻逮到機會，直接嘲諷表示，瑪利歐根本是在「剝奪玩家權益」，消息瞬間引發熱議。

▼加菲貓卡丁車官方發文狂酸任天堂。（圖／翻攝自X／@CultureCrave）

▲▼加菲貓卡丁車官方發文狂酸任天堂。（圖／翻攝自X／@CultureCrave）

身為移動手機端卡丁車遊戲的巨頭之一，《瑪利歐賽車巡迴賽》自2019年上線以來吸引了大批粉絲。然而，任天堂近期似乎正逐步調整其智慧型手機市場的佈局，近年來已陸續關閉多款手遊，僅存《超級瑪利歐酷跑》、《聖火降魔錄 英雄雲集》及《Pikmin Bloom》等少數作品仍維持營運。

沒想到《瑪利歐賽車》前腳才剛宣布停服，由經典動漫 IP 改編的《加菲貓卡丁車：狂野賽車》及續作《加菲貓卡丁車2：盡情漂移》官方隨後就轉發這則消息，並表示，「這就是為什麼加菲貓卡丁車比較好，因為我們絕對不會隨隨便便就把各位玩家的遊戲權益給撤銷掉」。極具挑釁的發言，立刻引發眾多不捨遊戲停服的網友熱烈討論（目前該文已遭到刪除）。

有趣的是，雖然在遊戲界《瑪利歐賽車》系列在銷量與人氣上絕對是不可撼動的王者，但兩款遊戲的主角在好萊塢大銀幕上卻有著妙不可言的緣分。因為不論是《超級瑪利歐兄弟》電影中的「瑪利歐」，還是最新動畫電影裡的愛吃千層麵的「加菲貓」，其英文配音全都是由「星爵」Chris Pratt一人包辦。因此不少粉絲也笑稱，既然官方在社群上吵得不可開交，乾脆在未來的《任天堂明星大亂鬥》新作中讓加菲貓當作隱藏角色登場，來一場真正的「星爵大亂鬥」。

雖然手遊即將走入歷史，但瑪利歐的粉絲也別太難過。目前在最新次世代主機Switch 2 上推出的《瑪利歐賽車世界》依然維持超高人氣，並且在日前進行了全新更新，新增了兩條刺激的淘汰賽賽道，未來官方也承諾將持續釋出至少六條以上的全新地圖，讓車手們能在客廳繼續盡情飆速。

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

推薦閱讀

任天堂怪物捕捉專利再遭駁回　粉絲製作寶可夢遊戲竟成打槍關鍵

《瑪利歐賽車巡迴賽》驚傳9月停服　死敵加菲貓藉機狂酸：看吧

玩麥塊能抵學費！美大學推「超狂招生」　網見這關認輸：太難了

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉航海王卡暫停贈送

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生　巴西政界挺身護玩家權益

《惡靈古堡9》傳推「蘿絲魅影」級DLC　爆料稱：為瓶頸填補空窗

《毀滅戰士4》未曝光「畫面流出」　玩家慶幸：當年沒出是對的

《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK　4：1碾壓晉級三強

《傳說對決》APL主播賽評賽前預測！必看看點、低估英雄一次看

《傳說對決》DCG挑戰大滿貫之年！決賽前遇亂流「全隊感冒」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

美大學推超狂玩麥塊招生！

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

逐玉設定集遭控侵權　角川：釐清中

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

《瑪奇 Mobile》搶先試玩老實說

《寶可夢GO》10週年美圖藏彩蛋

《傳說對決》ANK曝賽中換將原因

最新新聞

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《瑪利歐賽車巡迴賽》傳9月停服

美大學推超狂玩麥塊招生！

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK

《傳說對決》APL賽前預測

《傳說對決》DCG挑戰大滿貫之年！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366