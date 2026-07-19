《瑪利歐賽車巡迴賽》驚傳9月停服　死敵加菲貓藉機狂酸：看吧

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂旗下經典卡丁車競速手遊《瑪利歐賽車巡迴賽》在營運滿7年之際，官方卻不幸宣布將於今年9月29日正式關閉伺服器。消息一出讓全球無數車手心碎，不過，同為卡丁車敵手的《加菲貓卡丁車》官方卻逮到機會，直接嘲諷表示，瑪利歐根本是在「剝奪玩家權益」，消息瞬間引發熱議。

▼加菲貓卡丁車官方發文狂酸任天堂。（圖／翻攝自X／@CultureCrave）

身為移動手機端卡丁車遊戲的巨頭之一，《瑪利歐賽車巡迴賽》自2019年上線以來吸引了大批粉絲。然而，任天堂近期似乎正逐步調整其智慧型手機市場的佈局，近年來已陸續關閉多款手遊，僅存《超級瑪利歐酷跑》、《聖火降魔錄 英雄雲集》及《Pikmin Bloom》等少數作品仍維持營運。

沒想到《瑪利歐賽車》前腳才剛宣布停服，由經典動漫 IP 改編的《加菲貓卡丁車：狂野賽車》及續作《加菲貓卡丁車2：盡情漂移》官方隨後就轉發這則消息，並表示，「這就是為什麼加菲貓卡丁車比較好，因為我們絕對不會隨隨便便就把各位玩家的遊戲權益給撤銷掉」。極具挑釁的發言，立刻引發眾多不捨遊戲停服的網友熱烈討論（目前該文已遭到刪除）。

有趣的是，雖然在遊戲界《瑪利歐賽車》系列在銷量與人氣上絕對是不可撼動的王者，但兩款遊戲的主角在好萊塢大銀幕上卻有著妙不可言的緣分。因為不論是《超級瑪利歐兄弟》電影中的「瑪利歐」，還是最新動畫電影裡的愛吃千層麵的「加菲貓」，其英文配音全都是由「星爵」Chris Pratt一人包辦。因此不少粉絲也笑稱，既然官方在社群上吵得不可開交，乾脆在未來的《任天堂明星大亂鬥》新作中讓加菲貓當作隱藏角色登場，來一場真正的「星爵大亂鬥」。

雖然手遊即將走入歷史，但瑪利歐的粉絲也別太難過。目前在最新次世代主機Switch 2 上推出的《瑪利歐賽車世界》依然維持超高人氣，並且在日前進行了全新更新，新增了兩條刺激的淘汰賽賽道，未來官方也承諾將持續釋出至少六條以上的全新地圖，讓車手們能在客廳繼續盡情飆速。