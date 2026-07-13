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「真珠美人魚、科學小飛俠」集結！誠品四大展區開啟跨世代感動

記者楊智仁／綜合報導

為經典動畫注入全新生命，動畫代理商「回歸線娛樂」宣佈攜手誠品生活，於雙北四大核心館別盛大推出「夏日動漫時光機」特展。本次活動精選橫跨近半個世紀的經典動畫 IP《真珠美人魚》、《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》，設置超過10個拍照場景，透過實體空間轉譯與社群動態交織，邀請不同世代的粉絲共同見證經典動畫不滅的魅力。

▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）

1970年代的熱血啟蒙《科學小飛俠》：作為早期電視動畫的開路先鋒，它是四、五年級生心中無可替代的熱血集體記憶。劇中關於正義、團隊合作與守護地球的信念，歷經數十年依舊閃耀，是科技與情懷的完美傳承，更在現代社會中具備了「世代傳承」的親情連結意義。將於誠品生活新店展出，還有大型展演牆讓科學小飛俠的正義再度降臨。

▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）

1970-1980年代的華麗巔峰《凡爾賽玫瑰》：唯美少女漫畫的永恆天花板，以宏大的法國大革命為歷史背景。其對於性別意識的跨時代突破、深刻的人性刻畫與極致華麗的宮廷美學，至今仍深深吸引無數各世代女性，在女性動畫美學具備高質感的藝術指標地位。將於誠品生活松菸展出，讓奧斯卡的唯美故事再次呈現，一起留下記憶中的玫瑰芬芳。

▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）

2000年代的千禧神作《真珠美人魚》：七、八、九年級生的共同童年神曲。其強烈的音樂性與經典台詞，「閃亮的歌聲」在當代Threads、Instagram等社群平台上掀起陣陣「迷因狂潮」，不僅是青春的代名詞，更象徵著新世代不受拘束、勇敢表達自我的自信閃耀精神。將於誠品生活西門與武昌展出，人魚公主們閃亮的歌聲再次響起，傳遞著愛與勇氣。

▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）

7 月 18 日在誠品生活松菸的星空下，舉辦七月黑馬神作《穹廬下的魔女》特別放映，本作由頂尖動畫製作公司 Science SARU（科學猴）傾力打造，開播後以「繪本般的畫風，包裹殘酷歷史」的敘事風格震撼粉絲，被觀眾盛讚為「今年夏天最值得深究的寶藏番」。活動當天，邀請您在影像中一同交流心得，參與現場分享更有機會將《穹廬下的魔女》限定特典海報帶回家。

▲▼回歸娛樂。（圖／廠商提供）

關鍵字：真珠美人魚

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