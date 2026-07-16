《GTA Online》迎「科茨中心搶劫」最終版　網驚：滿滿致敬彩蛋

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著系列最新續作《GTA6》預計將於今年11月正式登場，許多老玩家都在猜測現行的《GTA Online》是否會迎來最後的華麗謝幕。對此，Rockstar Games官方驚喜拋出震撼彈，正式確認將迎來今年夏季的全新大型改版，「科茨中心搶劫案」，甚至在預告中狂埋超硬核的歷史彩蛋，讓不少骨灰級玩家感到相當興奮。

▼《GTA Online》科茨中心搶劫畫作出現許多致敬彩蛋。（圖／翻攝自X／@GTASeries）



關於本次更新的重頭戲將圍繞在洛聖都知名的「科茨中心藝術博物館」。根據官方透露，玩家們這次必須先入手一棟豪華豪宅，並利用全新的「藝術工作室」作為搶劫準備室，展開一系列驚心動魄的賽前籌備任務。而在最終的行動中，遊戲同樣給予玩家極高的自由度。玩家可以選擇帶上重火力正面硬剛，也可以選擇化身神偷「悄悄地完成搶劫」。R星官方更特別點出，如果玩家能夠在完全不引起任何人懷疑的狀況下完美潛入並撤離，將會獲得一筆極為可觀的「額外高額獎勵」，考驗著各大犯罪集團的默契與技術。

除了驚險的搶劫任務，本次改版還為「大富豪」們帶來了全新福音。玩家在科茨中心偷出來的傳世畫作，將可以帶回自己的豪宅中好好珍藏與展示。更狂的是，官方預告未來每周都會持續更新、加入全新的畫作，讓玩家的搶劫生涯與收藏慾望永遠滿足不完。

不過，最讓全球R星粉暴動的，莫過於這些畫作背後所隱藏的「終極彩蛋」。就有眼尖的國外網友已經從官方釋出的美術圖中發現，這些可供偷竊的藝術品根本是R星寫給自家歷史的「一封情書」，包含著許多致敬彩蛋，像是一幅畫作的構圖與氛圍，疑似重現了讓無數玩家心碎的Roman死亡場景、出現充滿《碧血狂殺》濃厚美國西部開拓蠻荒風格的畫作、描繪了R星歷代經典角色同框，包含《聖安地列斯》的當家主角 CJ，以及《碧血狂殺》中讓人又愛又恨的Dutch德奇等。

另外，由於《GTA6》已經定檔今年11月，按照R星過往在夏季與冬季固定推出大更新的排程來看，這次的「科茨中心搶劫案」極有可能是《GTA5》線上模式的最後一次大型內容更新。雖然目前《GTA6》官方尚未對外宣傳任何關於未來全新線上模式的消息，但外界普遍推測，R星在新版線上模式正式步入正軌前（預估最快也要到明年年初），依然會持續維護現行的《GTA Online》。至於這場橫跨13年的洛聖都犯罪史詩將會如何畫下句點，想必再過不久玩家便能知曉答案。