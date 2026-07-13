銷量破千萬《青春之箱》正式完結　五年時光作者感性：非常幸福

記者楊智仁／綜合報導

《青春之箱》是三浦糀創作少年漫畫，於 2021 年起在《週刊少年Jump》連載銷量突破千萬，青春校園氣息、精緻畫風、深刻的人物與感情塑造擁有大批粉絲。今日 ( 7/13 ) 《青春之箱》在第 250 回正式完結，長達五年的青春回憶劃下句點。

▼《青春之箱》五年連載正式完結。（圖／翻攝自推特）

《青春之箱》作為《週刊少年Jump》主推戀愛作品，由校園、運動、戀愛交織成一段溫柔而真誠的青春，角色塑造為作品最為成功的地方，美麗溫柔的千夏學姊、可愛活潑的小雛，直率正向的大喜，圍繞著三人細膩的情感波動，彷彿讓人回到高中重新感受青春校園生活。《青春之箱》動畫於 2024 年放送後，憑藉精緻的製作品質進一步帶動原作人氣，目前銷量突破千萬冊，動畫第二季也確定會在 10 月放送。

漫畫隨著感情線的穩定，主角全國大賽的告終迎來畢業時刻，《青春之箱》於第 250 回迎來結尾，三浦糀 也在今日凌晨發布貼文表示，「自己覺得好的作品，能被他人認可，沒有比這更幸福的事了。《青春之箱》成為改變我人生的重要作品，非常幸福的日子！謝謝大家！」五年青春回憶收藏於箱子內，又一部長篇連載戀愛番落下帷幕，三浦糀 也預計會在今年 7 月漫博來台灣舉辦簽名會。