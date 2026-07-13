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爸爸怒把Switch丟出車窗！13歲兒不信邪被教訓...主機竟還能玩

記者楊智仁／綜合報導

美國一名五個孩子的父親 Joel Barbour，日前因將 13 歲兒子的 Nintendo Switch 從時速約 96 公里的行駛車輛中直接丟出車窗，意外在網路爆紅，影片曝光後引發大量網友討論，有人稱讚他說到做到，也有人質疑這樣的管教方式是否過於激烈。

▼ 13歲兒不信邪...爸爸怒把Switch丟出車窗 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Barbour 在 IG 上傳影片坦言，自己當天做了一件「有點後悔，但又覺得非常痛快」的事，他表示 13 歲的兒子 Davis 當時態度不佳，自認比父母更懂事，因此自己事先警告對方「如果再繼續就會把 Switch 丟出車外」。不過兒子不相信父親會這麼做，還回應「你不會的」。

結果 Barbour 兌現警告，直接將 Switch 像飛盤一樣拋出車窗，他回憶，雖然知道兒子非常喜歡這台主機，丟出去時確實有一瞬間感到愧疚，但看到兒子當場愣住、哭著說主機很貴時，又忍不住笑說「那感覺真的很爽。」他也半開玩笑地向其他家長表示，如果孩子一直挑戰底線「把電子產品丟出去吧，感覺真的很好。」值得一提的是，這台被從 96 公里車外丟掉的 Switch，沒想到撿回來之後竟然還能運作，也成為社群熱議話題。

影片發布後不少家長留言分享自己的「硬派育兒」經驗，一名母親表示，她曾將 16 歲女兒的手機丟出車外，接著直接開車輾過；也有人認為，真正的「溫和教養」並不是一味放任，而是冷靜執行事先說好的後果，因此 Barbour 的做法反而符合溫和教養精神。不過，也有網友認為將昂貴物品直接毀損並非理想的教育方式。

幾天後 Barbour 再度發布影片，與兒子 Davis 一同回應外界關注，他詢問兒子「你學到了什麼？」Davis 則坦承，自己確實得到教訓，笑著表示，「我學到絕對不要不尊重父母，不然你的東西就會被像飛盤一樣丟到你不想看到的地方。」

關鍵字：Switch

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