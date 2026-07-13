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打電動遭雷擊？閃電沿電線竄房間　13歲少年生還喊：要珍惜每一天

記者楊智仁／綜合報導

美國德州一名 13 歲少年日前在家中打電動時，竟遭遇罕見雷擊意外，閃電疑似擊中住家附近的大樹後，沿著住宅電力系統竄入屋內，並透過電腦桌的金屬部件導電，導致少年遭到電擊甚至被震飛。不過幸運的是，他僅受到輕傷，經救護人員檢查後無須送醫。

▼13歲少年打電動遭雷擊、閃電竄房間。（示意圖／資料照）▲▼%。（示意圖／資料照）

根據當地媒體報導，住在美國德州 Cypress 的 13 歲少年 Vlad Skuridin，當時正在自己的房間使用電腦玩遊戲。事發時，他的腹部正好接觸到書桌上的金屬部件，而家人研判，閃電先擊中住家附近一棵大樹，再透過住宅電線傳導至房間，最後經由金屬桌面直接擊中他的腹部。

Vlad 回憶，當時一切都很正常，自己只是坐在電腦前玩遊戲，完全沒有預料到會發生這種事，「我的皮膚剛好碰到桌子的金屬部分，下一秒就被電到了。」他表示，強大的電流瞬間將自己震飛，嚇得立刻跳起來尖叫，甚至一度以為自己活不了了，「我真的以為我會死，不知道自己是怎麼撐過來的。」

事發後父親立即撥打 911 求救，消防人員到場後發現，雷電電流沿著屋內電線傳導，並引發閣樓小型火警。家中牆面也因雷擊受損留下明顯破洞，所幸救護人員現場檢查後確認 Vlad 並無大礙，因此無須送醫治療。

經歷這場生死一瞬間後，Vlad 坦言自己仍有些頭暈，也重新體會到生命的珍貴，他表示，「任何事情都有可能在任何時候發生，所以要珍惜每一天，也要善待身邊每一個人，因為生命可能隨時結束。」當地警方也提醒民眾，雷雨天應避免使用有線電子設備，並遠離電線及水管等設施，因為閃電可能透過住宅電力系統傳導，造成危險。

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