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《刺客教條：黑旗同步重置》狂賣200萬份　同上人數飆10萬創新高

記者黃冠瑋／綜合報導

育碧旗下最強海盜神作來了，由Vantage Studios操刀的經典重製版《刺客教條：黑旗 同步重置》9日正式上市，官方便隨即投下震撼彈，宣布遊戲在發售首日全球銷量便驚人地突破200萬套。同時，Steam平台最高同時在線人數更飆破10萬人，直接刷新該系列在Steam史上的最高紀錄，並且許多玩家都給出一致好評。

▼《刺客教條：黑旗 同步重置》上市後叫好又叫座。（圖／翻攝自Steam）

▲▼《刺客教條：黑旗 同步重置》上市後叫好又叫座。 （圖／翻攝自Steam）

《刺客教條：黑旗》自2013年推出以來，一直被無數玩家譽為「系列巔峰之作」。這次的《刺客教條：黑旗 同步重置》作為系列首款完全重製作品，捨棄了近年《起源》、《奧德賽》等作的RPG升級數值玩法，完美回歸當年的純粹動作冒險。不僅全面翻新了以「招架」為核心的近身肉搏戰，海戰系統更是大幅強化，搭配最新引擎重新建構的加勒比海海盜黃金時代，讓老玩家與新粉絲都能體驗到更震撼的視覺與雙殺爽快感。

這股「海盜熱潮」也直接反應在數據上。據官方統計，《刺客教條：黑旗 同步重置》在Steam發售24小時內，最高同時在線人數成功衝上104,756人，不僅一舉奪下Steam全球暢銷榜冠軍，更是超過前作《刺客教條：暗影者》（最高同接64,825人）的1.5倍以上，刷新系列歷史新紀錄。不過，關於這款海盜神作也並非一帆風順。遊戲上市初期，就因為內含大量少額微交易DLC加上部分宣傳手法引發爭議，遭到不少中國玩家「負評轟炸」，導致Steam評價一度慘烈。

所幸，隨著許多外媒給出高分讚譽，加上核心玩家親自體驗後，大讚「簡直像挖到失傳的寶藏」，在許多誤報的Bug評論被撤回後，目前Steam評價已成功逆襲、回升至75%的「大多好評」。許多玩家則表示，「此次黑旗的海戰真的無敵，天天開船出去搶劫」、「13年了愛德華還是這麼帥，這波重製真的香」、「這才是我們要的刺客教條」。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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