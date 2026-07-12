HLE復仇成功！3：2險勝奪MSI冠軍　Zeus神王發威擊碎BLG燦金之路

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽冠軍賽 12日開打，由今年手感發燙的BLG對上被擊墜到敗者組的HLE正面交鋒，不僅上演LPL、LCK國際賽宿命對決，更關乎賽區在世界賽能否多一個席位的權利，而兩隊並沒有像上一次一樣由BLG一樣倒，雙方交戰到第五場戰歌響起，但最後HLE巴龍團一波拿下勝利，奪下本次MSI冠軍。

▼HLE最終復仇成功，以3：2艱辛擊碎BLG燦金之路美夢，奪下本次MSI冠軍。（圖／LoL Esports）



《英雄聯盟》季中邀請賽從 6月28日開打，鏖戰 2 週後，最終由LPL賽區BLG對上LCK賽區HLE，在韓國大田雙方決一死戰。而BLG今年手感發燙，從賽區內的制霸到初陣對抗賽奪冠，上路選手Bin更透過拿下FST冠軍證明「自己是世界第一上單」；而HLE今年在賽區內也是展現出足夠的宰制力，但在雙方初次交鋒時，卻被BLG以3：1輾壓送進敗部組，今天被粉絲譽為HLE的復仇之戰。

而來到冠軍賽，雙方打得互有來往，第一局由HLE迅速取勝，但BLG調整好態勢連續拿下2分，到第四局宙斯站出來，拿出上路斯溫展現神王氣勢，雙方戰成平手戰歌響起。但在生死局中，儘管BLG前期下路連動拿下2顆頭開局，但後續宙斯蒙多成形，多次被圍毆但還是挺住，讓後排Guma有輸出空間，28分鐘BIN巴龍前迷路，被HLE找到機會1換3，順勢拿下巴龍，BLG成功透過菲艾鎖頭連續抓掉Guma，讓HLE完全沒輸出位，再度拿下兩波團戰，但最後HLE抓住BLG想吃巴龍的機會，成功偷到直接一波GG，由HLE笑到最後，拿下這次MSI冠軍。

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