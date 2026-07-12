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寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

記者蘇晟彥／台北報導

巴威颱風剛過，不少民眾趁著好天氣參加活動，恰巧 12日台北車站《Pokémon GO》10週年限定活動「超級團體戰『超級超夢X與超級超夢Y』」強碰《英雄聯盟》2026MSI觀賽派對，熱情民眾北車大廳一路延伸到東森廣場K區地下街，超過5,000人聚集共襄盛舉，讓不少路過民眾嚇傻，以為是哪個巨星降臨。此外，民眾黃小姐表示，趁著颱風剛過、好天氣外出抓超夢，發現K區地下街寬敞明亮，再加上有餐廳跟座位，下次考慮可以直接到這邊抓寶不用再跑上去了。

▼《英雄聯盟》MSI觀賽派對擠爆台北車站大廳。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 北車 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼民眾聚集台北車站東森廣場（K區地下街）抓寶。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼寶可夢及英雄聯盟北車活動。K區人潮 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣大哥大代理《英雄聯盟》2026 MSI觀賽派對選在北車大廳舉辦，延續上一次水舞廣場氣勢，今天也聚集超過千人到場共襄盛舉，今天將由氣勢正旺的LPL賽區BLG對上復仇者LCK賽區HLE，在上一場賽事中BLG以極為流暢的節奏3：1將HLE壓制，不少粉絲也認為今年BLG狀況極佳，或許有機會挑戰世界賽的「黃金之路」。

而12日恰巧也是「Pokémon GO Fest 2026 全球」活動，從昨天開始就陸續有訓練家到北車大廳（道館密度最高）打超級團體戰「超級超夢X與超級超夢Y」，誓言要將色違超夢帶回家。但今年挑戰難度較高，現場出現不少「不破盾」的訓練家，在脆上也引起不少討論，希望至少要超級進化貢獻破盾，要不然坐等大師訓練家很不切實際。

▼兩大活動強碰，讓北車、K區地下街滿滿人潮。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼寶可夢及英雄聯盟北車活動。台北車站大廳人潮 。（圖／記者劉耿豪攝）

此外，《Pokémon GO》在在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」，在舞台後方發放活動紙帽與主題手拿扇，一旁有超級可愛的「豆豆鴿」與「新葉喵」。沿著出口往前走的電梯出口，有「霹靂電球」與「頑皮雷彈」，在斜坡上列隊歡迎，同樣吸引不少訓練家朝聖，人潮洶湧宛如剛上市時的盛況。

▼中山站周遭也聚集不少抓寶民眾。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼ 寶可夢及英雄聯盟北車活動。中山站人潮 。（圖／記者劉耿豪攝）

關鍵字：寶可夢英雄聯盟

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