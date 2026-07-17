《瑪奇 Mobile》搶先試玩老實說！戰鬥、生活系統體驗「先感動再驚喜」　PC、手機跨平台無縫開戰　

記者蘇晟彥／台北報導

由 NEXON 發行、devCAT 開發的《瑪奇 Mobile》將在20日開放預先創角、下載，22日正式上市，作為「童年不敗經典」的傳奇，全新《瑪奇 Mobile》也在日前舉辦試玩會，邀請媒體、創作者搶先體驗《瑪奇 Mobile》的世界觀、核心玩法等，開發總監李珍訓也特地來台分享上市喜悅。本次《ETtoday遊戲雲》也接受官方邀請，搶先來到充滿奇幻色彩的愛爾琳冒險，現在就一起來看看有哪些特別亮點吧！

※遊戲畫面截圖為試玩版本，正確內容以上市版本為主。

▼《瑪奇 Mobile》以冒險、生活及社交多元素受到青睞，玩家能在愛爾琳恣意冒險、盡情享受悠閒旅程。（圖／記者湯興漢攝）



▼開發總監李珍訓也特別來台灣參加試玩會，與參加搶先體驗的媒體、創作者分享《瑪奇 Mobile》特色。



作為童年經典網遊，《瑪奇 Mobile》並沒有「做出重製」，而是打造一個更符合現代玩法，同時補足當年未盡的故事。《瑪奇 Mobile》故事講述由愛爾琳是由女神苿麗安守護的世界遭到魔族襲擊，在愛爾琳生活的人們開始尋找女神聲音，卻沒有任何人能見到女神，冒險的起點就是從這裡展開，在進入遊戲後可以選擇6種職業，分別是

．戰士（能壓制近距離的敵人，或用盾牌化解危機）

．弓手

．魔法師

．治癒師

．吟遊詩人

．盜賊

每個職業都有各自擅長的領域，像是在這次試玩會體驗的魔法師、弓手，在團隊中主要扮演後排輸出手的角色，魔法師可以施展多種元素的範圍法術，在地下城、清怪上有卓越的效果，弓手則偏向靈活的單體輸出，在面對Boss大範圍的輸出時能夠透過不斷移動規避傷害，在安全的區域穩定造成傷害。

在遊戲開服，也建議玩家先從弓手、魔法師這類型輸出職業開始遊玩，就跟一般的網遊一樣，通常這類型的輸出職業在最開始的刷怪、推副本會來的比較簡單，除非是已經有跟朋友組隊，各自選好職業，要不然一開始選擇像是吟遊詩人、治癒師偏向輔助的職業，可能在拓荒的效率上就會來得比較慢，但還是老話一句，所有遊戲只要玩得開心，想選擇什麼職業開始在愛爾琳的冒險都是可以的！此外，在遊戲中只要切換成各職業的主武器，就可以無痛轉職成不同職業，雖然在能力碎片的選擇上可能會有些微影響，但對於前期還沒有確定，也想要多嘗試各種玩法的玩家，也不用擔心玩到中期需要直接重練。

▼魔法師在初期可以使用多種範圍元素魔法，在清怪上有極高效率。



▼在遊戲初始就可以選擇六種截然不同玩法的職業，在遊戲中也可以直接透過武器無痛轉換職業。



而在這次的《瑪奇 Mobile》能同時使用PC、行動裝置進行遊玩，兩個版本的介面稍有不同，這次試玩會主要以手機作為主要體驗裝置，但PC版本也有體驗約30分鐘。官方在先前的專訪中曾提到，由於行動裝置畫面較小，因此在UI設計上以簡潔為主，但希望能讓玩家「沉浸感更深」，因此在命中敵人時的回饋非常扎實。

實際使用手機遊玩，又可以選擇直式或是橫向遊玩，像是在捷運上只能單手操作，又或著習慣比較集中畫面的玩家，使用直式遊玩就非常方便；而橫向則可以進行更精細的操作，例如在Boss戰想要更清楚看到招式的落點，手動施放不同的招式，都變得十分輕鬆。

此外，PC版本則像是手機橫向遊玩的Level up，對於習慣鍵鼠的玩家，可以更直覺地透過鍵盤移動、放招，而超寬的畫面也能更沉浸的體驗戰鬥的刺激、在村莊伐木、演奏樂器的悠閒感。當然，

▼直式畫面非常適合單手操作。



▼PC版本有點像是Level Up的手機版本。



▼《瑪奇 Mobile》可以跨平台遊玩（行動裝置、PC端），玩家可以以自己喜好的方式體驗冒險。（圖／記者湯興漢攝）



▼《瑪奇 Mobile》的UI意外簡潔，畫面上並不會滿滿文字、圖示看得眼花撩亂。

除了刺激的冒險篇章外，《瑪奇 Mobile》更注重玩家之間的相遇與連結，對於喜歡慢步調的休閒玩家，打造出互動感滿滿的社交模式。在第一次踏入愛爾琳的世界時，周遭的悠閒感就很像來到鄉下一樣，搭配緩慢、悠揚的樂器聲，讓人有一種想在這邊定居、休息的感覺。如果對於副本、冒險比較沒有那麼追求的玩家，在村莊中可以進行各種生產系，像是剃羊毛、拔草藥、伐木、製作武器等。

特別是演奏樂器這一環，玩家可以使用不同的樂器演奏不同的樂譜，不僅是在遊戲中「放出音樂」這麼簡單，而是可以在營火搖曳的時刻拿起一把魯特琴，緩緩的撥出悠揚的樂章，在不同場合搭配不同音樂，營造出專屬於自己與朋友之間的密語，透過製造出道具、演奏出吸引人的音符，讓不喜歡打打殺殺的玩家也可以在《瑪奇 Mobile》中找到屬於自己的成就感。

▼喜歡生產系的玩家也可以透過製造出各式裝備、藥品，成就出屬於自己的冒險故事。



▼玩家可以使用不同樂器演奏不同樂譜，玩起來格外放鬆。



整體來說，短短2.5小時的體驗時間完全無法將《瑪奇 Mobile》呈現出的所有內容一次說完，但不管在戰鬥上或是探索世界，《瑪奇 Mobile》已經準備好滿滿的遊戲內容只等玩家踏上愛爾琳的世界中探險，與好友展開精彩又悠閒的冒險。

《瑪奇 Mobile》現正預約倒數中，將在 7 月20日 開放預先創角、下載，22日將正式上市，敞開大門邀請所有玩家踏上冒險旅程，詳情可至《瑪奇 Mobile》官網、YouTube 頻道及 Discord 社群觀看。

※試玩會電腦設備|技嘉科技(GIGABYTE)

提供高階電競主機,帶來穩定、流暢的 PC 端遊玩體驗。

※試玩會手機設備|三星電子(Samsung)

提供旗艦級行動裝置,呈現細緻畫面表現與優異色彩視覺。