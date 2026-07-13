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全球最大動漫盜版網站滅亡！每月狂吸1.5億訪客、7名主嫌落網

記者楊智仁／綜合報導

越南警方近日宣布逮捕 7 名涉嫌經營知名動畫盜版網站 HiAnime 的嫌犯，這起跨國調查獲得美國國土安全調查局，以及反盜版聯盟 ACE 協助。根據外媒報導，HiAnime 已於 2026 年 6 月正式關閉，巔峰時期每月吸引超過 1.5 億名訪客，曾是全球最具規模的動畫盜版平台之一。

▼動畫盜版主嫌落網。（圖／翻攝自推特）▲▼動畫盜版。（圖／翻攝自推特）

7 名嫌犯被控涉嫌侵犯著作權、侵害相關權利及洗錢，其中 4 人已遭拘留，另外 3 人則遭居家監禁，調查指出，嫌犯自 2020 年起至 2026 年 4 月期間，共經營超過 100 個盜版網站，非法上傳超過 2.6 萬部動畫作品，並透過網站廣告收入獲利約 1285 萬美元。

HiAnime 曾多次更名營運，最初以 Zoro.to 名稱上線，2023 年改名 Aniwatch，2024 年再更名為 HiAnime（H!Anime），使用 HiAnime.to 網域，網站於今年 3 月停止服務，當時首頁曾發布公告宣布關閉，但官方 Discord 團隊一度表示網站有望重新品牌化並恢復營運，不過約 80 天後管理團隊正式證實網站已永久停止營運，不會再重新上線。

由於 HiAnime 規模龐大，長年都是國際反盜版組織的重點打擊目標，不僅被列入 歐盟執委會《仿冒與盜版觀察名單》，也被美國貿易代表署（USTR）列入 「惡名市場名單」。網站提供數千部新舊動畫作品，包含英文字幕及英文配音版本，全數免費觀看因此吸引全球大量用戶。

《TorrentFreak》引用 Similarweb 數據指出，HiAnime 在 2024 年 9 月 擁有約 3.02 億次造訪，10 月再增加至 3.64 億次，甚至超越 Disney+ 在美國的網站流量；11 月也仍維持 3.316 億次訪問，短短三個月累積網站流量接近 10 億次。報導指出，這些數據尚未計入第三方串流 App 的使用人數，可見 HiAnime 在全球動畫盜版市場的影響力，也因此成為國際執法單位聯手掃蕩的重要目標。

關鍵字：動漫

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