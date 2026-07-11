無懼巴威颱風！《寶可夢GO》玩家塞爆北車K區「抓超夢」

記者黃肇祥／台北報導

巴威颱風侵台，今日（11）北部下起滂沱大雨，台北車站一路蔓延到K區地下街都擠滿了人潮，都坐在地上滑著手機。不為別的，就是要參與《Pokémon GO》十週年的超夢捕捉活動。而位在北車地下街的K區也成為抓寶玩家「朝聖」的好所在，不僅可以舒適打道館，還能享用美食，可謂是一舉兩得！

▲巴威颱風襲台，上百名玩家仍擠爆台北車站參與團體戰。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

受到巴威颱風影響，今日台鐵東西部幹線對號列車，以及台北捷運高架路段均暫停營運。儘管交通不便，大批《Pokémon GO》玩家一早仍前往台北車站大廳就地開戰，甚至有不少人是專程搭車前往。《ETtoday 新聞雲》記者直擊，台北車站大廳廣場快要沒有位置可以坐下，一路延伸到K區東森廣場地下街兩側以及樓梯處都站滿了玩家。不少玩家就是衝著K區地下街有不少美食攤位以及舒適空間，因此都聚集在此與好友抓寶。此外，根據網友回報，同樣是抓寶熱點的高雄中央公園捷運站，今日也湧現了大量人潮。

《Pokémon GO》之所以讓眾多玩家無畏風雨前來，主要是恰好碰上 7 月 11、12 日的「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動。於兩天 10:00～19:00 期間，玩家可以挑戰稀有的「超級超夢X」與「超級超夢Y」，且一旦成功捕捉，幸運的話能直接解鎖第 3 級的超級等級，並同步收集超級能量。此外，活動還免費解鎖了特殊調查任務，讓玩家有機會遇見幻之寶可夢「捷拉奧拉」。

建議玩家購買「遠距團體戰入場券」參戰

需要注意的是，全台目前仍處於巴威颱風的影響範圍，各地風雨勢依舊強烈，建議玩家不要冒險出門，務必注意安全。若真的想要參與，除了等待明日天氣緩和之後再出發，也可以考慮購買「遠距團體戰入場券」，在家遠距離參戰。