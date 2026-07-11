《寶可夢GO》十週年活動慘遭炎上！玩家怒噴：砸一堆錢沒被尊重

▲Pokémon GO 活動因採取邀請制，引爆大量玩家不滿。（圖／Pokémon GO提供）

記者黃肇祥／綜合報導

《Pokémon GO》本週展開 10 週年的紀念活動，官方更特別在美國紐約時代廣場舉辦 1,000 人規模的團體戰，重現 2015 年初次預告片的經典場景。沒想到此舉卻惹怒了社群玩家，認為活動僅限於社群大使、KOL 等網紅參與，課金最多的死忠玩家根本沒機會，許多人氣得大喊：以後不會再花一毛錢。

這次在時代廣場的團體戰採取邀請制，主要獲邀對象都是知名 YouTuber、KOL 或是官方的社群大使。最引發爭議的是，活動結束後參與者可以拿到用大師球捕捉、等級 100 且附帶特殊紐約背景的超夢。對於許多《Pokémon GO》玩家來說，這項獎勵十分夢幻，尤其是 100 等通常得耗費大量時間與心力才能達成，如今卻直接送給受邀網紅，引爆大量死忠玩家的強烈感覺不公平。

當《Pokémon GO》官方在 X 分享活動照片時，寫道「感謝每一位參與這段旅程（意指10週年）的訓練家」，這句話更是戳中玩家痛點，認為官方根本只有感謝到網紅。有人怒噴「從第一天就開始玩，結果最後什麼都得不到」、「什麼時候才能讓所有人都免費獲得完美的超夢？這聽起來才比較公平吧」、「應該每個玩家都要有機會參與」，甚至有玩家直言「這對大眾忠實玩家實在很不友善」。

線上活動仍能捕捉超夢，但等級得自己練

遠在台灣的玩家同樣無緣參與美國的實體活動，但在今明（11、12）兩天的 10:00～19:00 之間，仍有「Pokémon GO Fest 2026：全球」線上活動。玩家可以獲得挑戰「超級超夢X」和「超級超夢Y」的機會，成功捕捉後，最高能直接解鎖第 3 級的超級等級，並同步收集超級能量。此外，活動期間登入遊戲，還能免費獲得「捷拉奧拉」的特殊調查任務。不過台灣目前正遭受巴威颱風襲擊，建議玩家不要冒險出門，可改用「遠距團體戰入場券」在室內參與。

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