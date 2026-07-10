皮克敏社群日強碰巴威颱風！官方呼籲：別出門、未來可以補

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皮克敏社群日強撞巴威颱風！官方呼籲：別出門、未來可以補

▲▼皮克敏《Pikmin Bloom》社群日不幸遇到巴威颱風。（圖／翻攝Pikmin Bloom遊戲官網）

▲本次皮克敏《Pikmin Bloom》社群日不幸遇到巴威颱風。（圖／翻攝Pikmin Bloom官網）

記者黃肇祥／綜合報導

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》全球社群日即將在明後（7/12、7/13）兩天全球正式登場，無奈台灣玩家碰到巴威颱風來襲，根本無法出門累積部署，對此官方首度發聲，請玩家切勿出門，確保安全第一。

本次《Pikmin Bloom》社群日只要在 7 月 11 日或是 12 日任一天完成行走一萬步，就可以獲得「曇花種植員徽章」；在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣，還有機會開出曇花；盆栽裡的花苗成長速度更是平常的 1.5 倍；活動期間，商店也會有限時組合包或是特殊任務票券得以選購。活動消息公開後，就吸引許多玩家躍躍欲試。

然而，要完成社群日的任務，就必須出門走一萬步，隨著巴威颱風雨勢逐漸加強，這點似乎讓許多台灣玩家感到相當失望。對此《Pikmin Bloom》官方 Threads 帳號發文表示，若所在地區受到颱風影響，「請勿在天候狀況不佳時外出，並請確保安全第一」，官方也承諾，就算這次無法參加，未來還是可以透過社群週活動獲得社群日花朵徽章。

無法出門沒關係，資深玩家分享「小撇步」

《Pikmin Bloom》鼓勵玩家走出戶外，透過累積步數來種植花朵、收集道具。不過網路上也有資深玩家分享「小撇步」，可以在家裡拿著手機進行超慢跑，一邊運動一邊累積步數；或是將手機綁在按摩槍、電風扇、節拍器等會搖擺或震動的設備上。此外，還有玩家是以土法煉鋼的方式，純靠手搖甚至抖腳來達成目標。

 

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