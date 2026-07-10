《寶可夢GO》十週年活動細節公開！「捷拉奧拉」免費送

▲《Pokémon GO》在紐約舉辦了一場十週年現場團體戰，有超過1,000名玩家參與，還原了2015年遊戲初次預告片的場景。（圖／Pokémon GO提供）

記者黃肇祥／綜合報導

《Pokémon GO》迎接 10 週年，官方將於本週末（7/11～7/12）舉辦限時免費的慶祝活動，讓玩家挑戰「超級超夢」，並且有機會遭遇幻之寶可夢「捷拉奧拉」。

慶祝 10 週年，《Pokémon GO》將於 7 月 11、12 日每天 10:00～19:00 舉行「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動。玩家得以挑戰「超級超夢X」和「超級超夢Y」，透過完成頂級的超級團體戰，除了收集超級能量，還能挑戰捕捉超夢；成功捕捉後，至少可以解鎖第 1 級的超級等級，運氣好的玩家甚至能直接達到第 3 級。

此外，只要在活動期間登入，就能免費解鎖特殊調查，有機會遇見「捷拉奧拉」，且該任務沒有完成時間限制。建議玩家可以先上線領取任務，待颱風過境之後再展開調查。此外，在「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動期間，遇見異色寶可夢的機率將會提高，還會出現活動專屬的獎勵。

「Pokémon GO Fest 2026：全球」台灣 11 日社群活動取消

原訂 11 日在台北「心中山線形公園」舉辦的「Pokémon GO Fest 2026：全球」台灣社群日活動，官方已正式宣布受到颱風影響確定取消，至於週日（7/12）活動是否照常舉辦，則待官方進一步公告。目前北部風雨已逐漸加大，建議民眾切勿冒險出門。部分任務可在線上完成或透過購買「遠距團體戰入場券」待在家中參與，請務必留意自身安全。