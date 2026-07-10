颱風攪局！寶可夢中心取消發放入場券、紀念皮卡丘延後販售

▲慶祝 Pokemon GO 10 週年紀念皮卡丘，實體通路將延後至 7/18 開賣。（圖／翻攝寶可夢官方 IG）

記者黃肇祥／綜合報導

巴威颱風襲來！打亂了許多人的週末計劃，寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）、高雄 Pokémon Center POP-UP STORE 快閃店原訂本週開賣的《Pokemon GO》10周年限定皮卡丘玩偶，也因應颱風決定延後，線上 Pokémon Store 商城則維持今日販售。

為了慶祝《Pokemon GO》10周年，寶可夢中心推出了「維羅博士的助手」造型的皮卡丘毛絨玩具以及吉祥物。原訂於 7 月 11 日在台北信義 Pokémon Center TAIPEI 及高雄夢時代購物中心的「Pokémon Center POP-UP STORE」發售，目前官方最新公告表示，將順延至下週六 7 月 18 日販售。

儘管實體通路取消販售，但是 PChome 24h購物的「Pokémon Store」仍會維持今日（10）下午 4 點開始販售，想要搶第一波到貨的消費者，可以在家拚拚手速。

寶可夢實體商店停止發送入場券

此外，為了顧及員工與顧客安全，Pokémon Center TAIPEI 及 Pokémon Center POP-UP STORE 將在 10、11 日起停止發放「開店前發放入店整理券」，欲前往參觀、購物的消費者，只要在開店後直接前往寶可夢中心即可。不過為了安全營運與舒緩人潮，仍有可能在途中實施排隊管制，或再度調整為「入店整理券」發放。另外，民眾也應確認台北信義新天地、高雄夢時代購物中心的營業情況。