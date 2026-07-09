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全球累積破5億點閱《盜墓王》動畫來襲！羚邦7月新番一次看

記者楊智仁／綜合報導

羚邦正式公開七月動畫新作陣容，集結熱血戰鬥、奇幻冒險、療癒日常、浪漫戀愛等多元類型，無論是備受全球粉絲期待的重量級續作，或是首度動畫化的人氣漫畫與小說作品，都將陸續登場。其中，以全球累積超過5億點閱的韓漫《盜墓王》、溫暖療癒的奇幻物語《貓與龍》，經典人氣作品《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》、《Clevatess Ⅱ-魔獸之王與虛假的勇者傳承-》與《Animatica「北斗之拳 拳王軍雜兵們的輓歌」》等，部部強作，勢必掀起暑假的追番熱潮。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

首先登場的是有「韓漫爽番始祖」之稱的《盜墓王》，本作在《我獨自升級》爆紅之前便已累積超高人氣，故事設定在世界各地在毫無預警的情況下出現神祕的「墓」，墓穴中埋藏著能賦予持有者特殊能力的「遺物」。主角剛力遼河因遭雇主背叛而命喪墓穴，卻意外獲得遺物之力重新回到過去，展開一場復仇、奪寶與智謀對決的逆襲之路。作品融合遺跡探索、異能戰鬥與爽快反轉的劇情，同時節奏明快、高潮迭起，普遍獲得漫畫讀者喜愛。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

另一部備受關注的新作《貓與龍》，則以截然不同的療癒風格擄獲人心。故事描述一隻被貓養育長大的巨龍，在陪伴養育自己的貓咪離世後，接下照顧貓族後代的責任。隨著一代又一代的小貓成長，牠也見證著貓、人類與森林間交織出的各種溫暖故事。作品融合奇幻世界觀與細膩情感描寫，既有《龍貓》般溫馨治癒的氛圍，也帶有《夏目友人帳》的人妖交流與生命哲學，被譽為近年最值得期待的療癒系動畫之一，愛貓人士或喜歡慢步調故事的觀眾，都能從中獲得滿滿感動。

▲▼貓與龍。（圖／廠商提供）

而全球動漫迷引頸期盼的《BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚-》也將迎來全新篇章。黑崎一護重返代理死神崗位後，沉睡千年的滅卻師始祖友哈巴赫正式復活，率領「看不見的帝國」全面進攻虛圈與屍魂界，千年宿命即將迎向最終決戰。作為《BLEACH》最終章的重要篇章，《千年血戰篇》憑藉大幅升級的作畫品質、震撼戰鬥場面與更完整的劇情演出廣受好評，本次《禍進譚》將持續揭露眾多角色隱藏已久的秘密與真相，帶來更加激烈的戰鬥與情感衝擊。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

同樣受期待的還有《Clevatess Ⅱ-魔獸之王與虛假的勇者傳承-》，故事講述由國王親自選出的13位勇者挑戰魔獸王克雷巴特斯，卻因魯莽行動導致整個世界瀕臨滅亡，人類最後的希望竟落在一名託付給魔獸王撫養的嬰兒身上。作品跳脫傳統勇者打敗魔王的框架，以魔獸王作為故事核心，透過人類、魔獸與嬰兒三方的命運交織，描繪信任、守護與生存的抉擇。第一季憑藉厚重的世界觀、細膩的人物塑造及充滿張力的劇情收穫大量好評，第二季將進一步揭開世界的秘密，帶來更加龐大的冒險與戰爭篇章。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

除了上述焦點作品外，本次公開的新作陣容同樣星光熠熠，包括《幼女戰記 2》、《相反的你和我 第二季》、《文豪野犬 汪！第二季》等人氣續作；全新動畫則有異世界慢活作品《無用聖女的異世界美食之旅 憑藉隱藏技能召喚露營車》、黑色幽默喜劇《尼古喵喵》、青春純愛作品《與奔馳於透明之夜的你，談一場看不見的戀愛。》、《鬼的新娘》、《奇招百出的維多利亞》、《拯救替身千金的是冷酷無情冰之王子的愛》與BL話題作《澈底對你成癮》等。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

關鍵字：盜墓王7月新番

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