日槍迷嘆「彈藥空盒」超貴　美網友「家裡一堆」直接送140盒

記者楊智仁／綜合報導

日本一名軍事、槍械收藏愛好者今年 4 月的時候在 X 分享，日本收藏市場中「空的彈藥盒」竟然也能賣出高價，引發美國槍械愛好者熱烈討論。沒想到，這則貼文最後竟演變成跨國收藏交流，近期美國網友自發寄出 140 個實彈空盒 給日本收藏玩家，讓原 PO 直呼「誕生了不可思議的日美友誼橋樑。」

原 PO 表示，想向近期追蹤自己的美國槍械迷介紹，日本軍事與槍械收藏文化有多特殊，他貼出一個販售頁面指出，日本一個「舊款 .22LR 彈藥空盒」竟然要價 40 美元 ( 約 1300 台幣 )，而且販售的只有紙盒，沒有子彈沒有彈殼，純粹只是外包裝。他隨後向美國網友表示「在日本光是外盒就賣這個價格，很誇張吧？」沒想到大量美國槍迷紛紛留言驚呼「真的假的」、「只有盒子？」「沒有子彈也沒有彈殼？」、「這些我們直接寄給你吧」、「給我地址」、「運費我出也行！」

貼文曝光後，居住於北美的多位槍械收藏家陸續聯絡原 PO，表示如果能讓日本的槍械收藏玩家開心，他們很樂意提供自己收藏的空彈藥盒。最終，共有 140 個實彈空盒 無償寄往日本，原 PO 也宣布開始整理並分送給有興趣的收藏者。原 PO 表示，目前已優先寄送給先前登記的收藏玩家，預計仍有 70 至 80 個空盒 可以提供，他表示，希望索取的人只需負擔每個空盒數百日圓的處理費，以及實際郵資價格仍會遠低於日本市面行情。