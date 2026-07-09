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《幻獸帕魯》玩家人數突破4000萬！特賣最後優惠只要341元

記者楊智仁／綜合報導

由日本遊戲開發商 Pocketpair 打造的話題生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），自 2024 年推出搶先體驗版後便迅速爆紅。官方近日宣布，在正式版（1.0）上市前夕，遊戲全球玩家人數已正式突破 4000 萬人，再度寫下亮眼成績。

▲▼幻獸。（圖／翻攝自Steam）

《幻獸帕魯》最初因「寶可夢加槍械」的概念引發全球關注，也成功證明市場對於 Game Freak 以外的怪物培育遊戲仍有龐大需求，對於過去名氣並不高的 Pocketpair 而言，這款作品也讓工作室一舉躍升為全球知名開發團隊。另一方面，《幻獸帕魯》也因遊戲內容與設計概念，引發任天堂與寶可夢公司提起法律訴訟。目前相關訴訟仍在進行中，外界普遍認為，任天堂難以藉此壟斷怪物培育遊戲類型。

隨著《幻獸帕魯》玩家人數突破 4000 萬，Pocketpair 同時公開一支回顧影片，整理《幻獸帕魯》搶先體驗期間推出的多項大型更新，官方表示，4000 萬玩家並不代表銷售了 4000 萬套遊戲，原因在於《幻獸帕魯》同步登上 Xbox Game Pass，部分玩家是透過訂閱服務遊玩。不過，即使如此，能在正式版推出前吸引超過 4000 萬名玩家，對任何作品而言都是相當驚人的成績，Steam 平台目前正舉辦搶先體驗階段的最後特賣，原價 488 元的遊戲祭出 7 折低價僅需 341 元即可入手。

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