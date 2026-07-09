YouTuber設局抓詐騙竟成破案關鍵！美國破獲上億元犯歲集團

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YouTuber設局抓詐騙竟成破案關鍵！美國破獲上億元詐騙集團

記者楊智仁／綜合報導

專門拍攝「反詐騙」影片的 YouTuber，意外成為警方破案的重要功臣，美國聯邦檢察官近日表示，YouTube 頻道 Scammer Payback 與 Trilogy Media 協助提供關鍵證據，成功協助執法單位瓦解一個跨國詐騙與洗錢集團，該集團涉嫌詐騙全美數千名高齡民眾，涉案金額高達 6500 萬美元。

▼美破獲詐騙集團、YouTuber成關鍵。（圖／翻攝自推特）▲▼YTBER。（圖／翻攝自推特）

美國司法部指出，本案主嫌 Hua Wang 已在聯邦法院認罪，承認參與跨國詐騙與洗錢犯罪，除了 Hua Wang 外，目前已有另外 10 名被告認罪，相關案件累計已有 30 多名嫌犯遭起訴。檢方表示，該犯罪集團自 2019 年 起便與印度的詐騙電話中心合作，冒充電腦技術支援、政府機關或銀行人員聯繫受害者，誘騙受害人將大量現金透過快遞寄送，Hua Wang 坦承，自己經手超過 2000 個現金包裹，造成受害者總損失約 6400 萬美元。

案件出現重大突破來自 YouTube 創作者的協助，2020 至 2021 年間，經營 Scammer Payback 頻道的創作者 Pierogi 與 Trilogy Media 團隊合作，多次假扮受害者設局，引誘詐騙集團現身並將整個過程拍攝成影片公開，他們不僅與嫌犯面對面對質，也將蒐集到的影像證據交給執法單位。

其中一次行動中，詐騙集團要求 Pierogi 將現金寄給一名自稱 「Hans Bum」 的收件人，地址位於加州南舊金山。Trilogy Media 隨後寄出誘餌包裹，並在收件時當場攔截對方，嫌犯 Zhiyi Zhang 當場承認自己收取包裹並藉此賺取報酬，相關畫面也全程錄下。

檢方指出，YouTuber 提供的未打馬賽克影片、租屋紀錄等資料，協助警方確認嫌犯身分，並進一步釐清整個犯罪網絡架構。早在 2025 年 8 月 首次公布案件時，美國聯邦檢察官 Adam Gordon 就曾公開稱讚這些創作者，並表示「不是所有英雄都穿披風，有些人經營的是 YouTube 頻道。」

目前，本案多名被告將於 2026 年 7 月至 9 月 陸續接受法院量刑審理，美國司法部也持續追查其他涉案成員，希望徹底瓦解這起橫跨多國、專門鎖定高齡族群的詐騙集團。

關鍵字：YouTuber

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