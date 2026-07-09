Sony沉默一周首發文遭灌...披薩店秒抵戰場：有人訂數位披薩嗎

記者楊智仁／綜合報導

Sony 日前宣布將於 2028 年起停止推出 PlayStation 實體光碟遊戲，並同步規劃關閉 PlayStation 3 與 PlayStation Vita 數位商店，引發全球玩家強烈反彈。在社群平台沉默近一周後，PlayStation 官方帳號終於再次發文，不過並未回應爭議，而是宣傳全新周邊產品，結果留言區再度遭大批玩家洗版，批評 Sony 放棄實體遊戲的決定。

▼Sony沉默一周首發文遭灌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

PlayStation 官方於 7 月 1 日公布未來將停止發行實體遊戲的消息後，相關社群帳號隨即陷入沉默，直到近日才重新更新貼文。官方發布的是一段約 28 秒的影片，介紹即將上市的 FlexStrike 無線格鬥搖桿，內容僅展示零件更換方式，並未實際展示操作畫面。

然而，這篇宣傳貼文幾乎沒有玩家討論產品本身，留言區反而被大量批評聲浪淹沒，許多玩家貼出自己的 PS5 光碟遊戲收藏，或是把光碟盒排成辱罵字眼，還有大象圖片暗示 Sony 應正視眼前這個「房間裡的大象」（意指眾所皆知卻刻意忽視的問題），甚至連 Domino's Pizza 官方帳號也加入調侃，留言詢問「有人訂了數位披薩嗎？」

雖然玩家持續要求 Sony 回應，但外界普遍認為，公司短期內恐怕不會改變既定方向。近年數位版遊戲銷售早已遠超實體版，加上先前已有消息指出 Sony 已開始調整旗下主要光碟生產設備用途，顯示停止實體遊戲發行並非臨時決策，而是早已規劃多時的長期策略。