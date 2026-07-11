《瑪利歐賽車》被神人搬進YT　「字選7角」調速還能變地獄難度

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂經典神作《瑪利歐賽車》自1992年推出以來，在全球擄獲無數粉絲的心。沒想到現在竟然有神人把腦筋動到影音平台YouTube上，成功打造出一個「免下載、點開就能玩」的網頁版《瑪利歐賽車》，並且提供360度全景模式，只要利用鍵盤上的WASD鍵，超狂的互動設計瞬間引起許多玩家關注。

▼神人把《瑪利歐賽車》搬進YouTube 免下載直接開飆。（圖／翻攝自YouTube／Atlas Arcade）

事情其實是，海外一名熱愛遊戲的創作者「Atlas Arcade」近日在YouTube上傳了一支名為《Mario Kart but it's a PLAYABLE YouTube video!》的驚人影片。畫面中，玩家不需要額外下載任何外掛或模擬器，直接在影片播放頁面上按下「開始」，就能透過鍵盤的「W、A、S、D」鍵來控制賽車，在最經典、最考驗技術的「彩虹魔之路」（Rainbow Road）上瘋狂奔馳。

最令人驚艷的是，這款YouTube版《瑪利歐賽車》的還原度非常高，作者利用了HTML與Python技術進行動畫與素材處理。玩家甚至能透過切換「影片字幕」的功能，自由挑選高達7位經典角色，包括瑪利歐、路易吉、碧琪公主、奇諾比奧、耀西、瓦利歐以及庫巴。另外，為了增加挑戰性，作者還利用了YouTube內建的「播放速度」當作難度調整。如果覺得原本的車速太慢，只要把影片速度調成1.5倍或2倍，畫面跟操作節奏就會瞬間飆高，極度考驗玩家的反射神經。

影片曝光後就吸引超過79萬次觀看，不少老玩家激動留言表示，「太猛了，這讓我想起以前在學校電腦課偷玩Flash遊戲的時光」、「居然能用字幕選角色，這創意我給滿分」。不過，也有部分網友開玩笑表示，依照任天堂過去對版權的「東半球最強法務」嚴格態度，這款超酷的創作可能很快就會收到版權警告而下架，因此想體驗的玩家，可不要錯過。