ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《瑪利歐賽車》被神人搬進YT　「字選7角」調速還能變地獄難度

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂經典神作《瑪利歐賽車》自1992年推出以來，在全球擄獲無數粉絲的心。沒想到現在竟然有神人把腦筋動到影音平台YouTube上，成功打造出一個「免下載、點開就能玩」的網頁版《瑪利歐賽車》，並且提供360度全景模式，只要利用鍵盤上的WASD鍵，超狂的互動設計瞬間引起許多玩家關注。

▼神人把《瑪利歐賽車》搬進YouTube 免下載直接開飆。（圖／翻攝自YouTube／Atlas Arcade）

▲▼神人把《瑪利歐賽車》搬進YouTube 免下載直接開飆。（圖／翻攝自YouTube／Atlas Arcade）

事情其實是，海外一名熱愛遊戲的創作者「Atlas Arcade」近日在YouTube上傳了一支名為《Mario Kart but it's a PLAYABLE YouTube video!》的驚人影片。畫面中，玩家不需要額外下載任何外掛或模擬器，直接在影片播放頁面上按下「開始」，就能透過鍵盤的「W、A、S、D」鍵來控制賽車，在最經典、最考驗技術的「彩虹魔之路」（Rainbow Road）上瘋狂奔馳。

最令人驚艷的是，這款YouTube版《瑪利歐賽車》的還原度非常高，作者利用了HTML與Python技術進行動畫與素材處理。玩家甚至能透過切換「影片字幕」的功能，自由挑選高達7位經典角色，包括瑪利歐、路易吉、碧琪公主、奇諾比奧、耀西、瓦利歐以及庫巴。另外，為了增加挑戰性，作者還利用了YouTube內建的「播放速度」當作難度調整。如果覺得原本的車速太慢，只要把影片速度調成1.5倍或2倍，畫面跟操作節奏就會瞬間飆高，極度考驗玩家的反射神經。

影片曝光後就吸引超過79萬次觀看，不少老玩家激動留言表示，「太猛了，這讓我想起以前在學校電腦課偷玩Flash遊戲的時光」、「居然能用字幕選角色，這創意我給滿分」。不過，也有部分網友開玩笑表示，依照任天堂過去對版權的「東半球最強法務」嚴格態度，這款超酷的創作可能很快就會收到版權警告而下架，因此想體驗的玩家，可不要錯過。

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚車禍】重機與左轉車碰撞　22歲男大生噴飛身亡

推薦閱讀

國外神人自製「寶可夢SPA房」　蓋歐卡降水快拳郎音速拳直擊痛點

無懼巴威颱風！《寶可夢GO》玩家塞爆北車K區「抓超夢」

《瑪利歐賽車》被神人搬進YT　「字選7角」調速還能變地獄難度

《Apex英雄》神連動《邊緣行者》　網看哭「月球名場面」太揪心

《寶可夢GO》十週年活動慘遭炎上！玩家怒噴：砸一堆錢沒被尊重

索尼「淘汰光碟」風波沉寂避回　突發新品遭玩家群嘲：怎麼下載

《日本事故物件監視協會3》平恐嚇危機　官方曬2人照暗示新模式

皮克敏社群日強碰巴威颱風！官方呼籲：別出門、未來可以補

《寶可夢GO》十週年活動細節公開！「捷拉奧拉」免費送

華碩 ROG 發表旗艦 Soundbar、PC 搖桿！化身「物理外掛」提高勝率

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢GO》玩家颱風天擠爆北車

皮克敏社群日強撞巴威颱風

索尼「淘汰光碟」風波沉寂避回

《寶可夢GO》十週年活動慘遭炎上

美破獲詐騙集團、YouTuber成關鍵

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

《日本事故物件3》平恐嚇危機

《瑪利歐賽車》被神人搬進YT

國外神人自製「寶可夢SPA房」

全球累積破5億點閱《盜墓王》動畫來襲

最新新聞

國外神人自製「寶可夢SPA房」

《寶可夢GO》玩家颱風天擠爆北車

《瑪利歐賽車》被神人搬進YT

《Apex英雄》神連動《邊緣行者》

《寶可夢GO》十週年活動慘遭炎上

索尼「淘汰光碟」風波沉寂避回

《日本事故物件3》平恐嚇危機

皮克敏社群日強撞巴威颱風

《寶可夢GO》十週年活動細節公開

ROG 發表旗艦 Soundbar、PC 搖桿

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366