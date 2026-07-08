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《英雄聯盟》50分鐘史詩大戰！G2睽違七年再次BO5擊敗T1

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 進入後段賽程，由歐洲霸主 G2 與 T1 展開對決，前三場戰況激烈由 G2 取得 2-1 領先，第四把雙方上演史詩級戰役，50 分鐘的大戰 G2 扛住滿裝凱特琳的壓力完成逆轉，最終 3-1 擊敗 T1 晉級下一輪賽事。這也是 G2 繼 2019 年之後再次於 BO5 擊敗 T1。

▲▼G2。（圖／翻攝自LCP）

首局雙方就上演 45 分鐘大戰，G2 上半部選出汎成為 T1 大麻煩，雖然後期巴龍團一度靠著 Keria 開團把對方 C 位秒殺、Peyz 炸彈人偷火龍魂強行續命，但 G2 雙射手陣容還是太過強勢，41 分鐘面對衝排 BrokenBlade 汎各種拉扯，輸出打滿把對手逐個擊殺，隨後補出小金人 T1 拿這個汎再無辦法，G2 於系列賽先下一城。

第二局 G2 再度出招，上路科加斯強勢出擊，中期雙方雖然沒有太多經濟差距，但科加斯的不斷疊層，加上 T1 是雙 AP 陣容壓力越來越大，21 分鐘 G2 開預示者攻破中塔，同時科加斯如入無人之境抓掉 T1 兩名成員，隨著巴龍的掉落比賽勝負定調，6000 滴血的 BrokenBlade 成為這場比賽主角，G2 率先取得聽牌。

第三場 G2 前期一度有著領先，不過 T1 展現自己最擅長的下路突破，25 分鐘先是法洛士被李星踢回秒殺，Peyz 團戰瘋狂輸出根本沒人碰的到他，靠著剎雅亮眼發揮，T1 完成翻盤追回一分。緊接著第四局則是載入史冊的戰役，前期 T1 早早把下路打崩， 17 分鐘凱特琳對位領先 2.8k 經濟，正當大家以為要邁入第五局時，沒想到 T1 一波過於深入的二塔追擊，反而被 BrokenBlade 克雷德扛住，由於位置太深幾乎全員陣亡，大賞金給了出去 G2 吹響反攻號角。

接下來團戰兩邊互有勝負，T1 凱特琳優勢依舊在，甚至中間砍下五連殺，然而面對發育成型的克雷德，一旦 C 位沒閃 BrokenBlade 和趙信就能在團戰衝殺凱特琳。不只是團戰，邊線克雷德也有著優勢，在對方拉扯下 T1 掉了巴龍、龍魂，甚至連主堡也危在旦夕。關鍵時刻 Peyz 再次站了出來，滿裝凱特琳點後排一槍一個，T1 全軍出擊三兵營情況下硬是擊殺對手三人，甚至吃掉遠古巨龍。

不過 G2 穩扎穩打，透過兵線優勢先去吃掉巴龍，緊接著拖到遠古巨龍消失，準備再次壓境 T1 高地，50 分鐘眼看不能再守的 T1 奮死閃現開團，加上 Peyz 一槍直接把 Caps 秒殺，然而往前追擊同時 BrokenBlade 在一旁把門牙點了，G2 眼見機不可失所有人上來點主堡，最終竟然是偷家的方式由 G2 收下系列賽，而 T1 今年的 MSI 之旅也在此劃下句點。

關鍵字：英雄聯盟

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