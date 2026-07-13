《寶可夢GO》10週年美圖藏超級彩蛋　放大驚見「熟悉黑影」

記者黃冠瑋／綜合報導

人氣手遊《寶可夢GO》自2016年上市以來風靡全球，雖然圖鑑隨著版本更新不斷補完，但仍有幾隻極具代表性的幻之寶可夢遲遲未現身。不過就在日前，官方慶祝遊戲邁入10週年釋出最新紀念插畫，卻被眼尖的粉絲發現畫面藏了超級大彩蛋，疑似出現創世神阿爾宙斯身影，也暗示著這隻神級寶可夢即將降臨。

▼官方插畫中藏有巨大黑影，輪廓與阿爾宙斯完全吻合。（圖／翻攝自Pokémon GO官網）

在《寶可夢GO》中，尚未登場的舊世代寶可夢已經寥寥無幾，而其中最讓玩家魂牽夢縈的，絕對是第四世代的幻之寶可夢「阿爾宙斯」。由於阿爾宙斯在原作中擁有能透過石板切換成18種不同屬性的特性，繁複的機制被認為是開發團隊Niantic遲遲無法將其移植進遊戲的一大主因。

然而，這個漫長的等待似乎迎來了曙光。官方在昨天的10週年紀念日公開了一幅全新插畫，畫面中包含了噴火龍、超夢、皮卡丘、謎擬Q以及《寶可夢傳說Z-A》的御三家等超人氣角色，但只要將畫面放大、仔細觀察巨大的皮卡丘氣球身旁，就會發現一尊極具辨識度的巨大黑色陰影，其輪廓毫無疑問就是「創世神」阿爾宙斯。

隨著日前同樣具有特殊機制的「謎擬Q」成功實裝，代表技術瓶頸已逐步被克服。若阿爾宙斯順利實裝，第七世代及更早世代尚未登場的寶可夢將僅剩5種（包括瑪納霏、霏歐納、瑪機雅娜、空與銀伴戰獸），不過依照過往慣例隨著新世代風與波將在明年登場，想必官方會優先準備風與浪擴充包內容，但距離推出已經不遠了。