ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢GO》10週年美圖藏超級彩蛋　放大驚見「熟悉黑影」

記者黃冠瑋／綜合報導

人氣手遊《寶可夢GO》自2016年上市以來風靡全球，雖然圖鑑隨著版本更新不斷補完，但仍有幾隻極具代表性的幻之寶可夢遲遲未現身。不過就在日前，官方慶祝遊戲邁入10週年釋出最新紀念插畫，卻被眼尖的粉絲發現畫面藏了超級大彩蛋，疑似出現創世神阿爾宙斯身影，也暗示著這隻神級寶可夢即將降臨。

▼官方插畫中藏有巨大黑影，輪廓與阿爾宙斯完全吻合。（圖／翻攝自Pokémon GO官網）

▲▼官方插畫中藏有巨大黑影，輪廓與阿爾宙斯完全吻合。（圖／翻攝自Pokémon GO官網）

在《寶可夢GO》中，尚未登場的舊世代寶可夢已經寥寥無幾，而其中最讓玩家魂牽夢縈的，絕對是第四世代的幻之寶可夢「阿爾宙斯」。由於阿爾宙斯在原作中擁有能透過石板切換成18種不同屬性的特性，繁複的機制被認為是開發團隊Niantic遲遲無法將其移植進遊戲的一大主因。

然而，這個漫長的等待似乎迎來了曙光。官方在昨天的10週年紀念日公開了一幅全新插畫，畫面中包含了噴火龍、超夢、皮卡丘、謎擬Q以及《寶可夢傳說Z-A》的御三家等超人氣角色，但只要將畫面放大、仔細觀察巨大的皮卡丘氣球身旁，就會發現一尊極具辨識度的巨大黑色陰影，其輪廓毫無疑問就是「創世神」阿爾宙斯。

隨著日前同樣具有特殊機制的「謎擬Q」成功實裝，代表技術瓶頸已逐步被克服。若阿爾宙斯順利實裝，第七世代及更早世代尚未登場的寶可夢將僅剩5種（包括瑪納霏、霏歐納、瑪機雅娜、空與銀伴戰獸），不過依照過往慣例隨著新世代風與波將在明年登場，想必官方會優先準備風與浪擴充包內容，但距離推出已經不遠了。

關鍵字：寶可夢阿爾宙斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

推薦閱讀

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

《刺客教條：黑旗同步重置》狂賣200萬份　同上人數飆10萬創新高

《寶可夢GO》10週年美圖藏超級彩蛋　放大驚見「熟悉黑影」

《刀劍神域》新作發售！「死亡模式」遊戲結束立即刪除存檔

爸爸怒把Switch丟出車窗！13歲兒不信邪被教訓...主機竟還能玩

「真珠美人魚、科學小飛俠」集結！誠品四大展區開啟跨世代感動

銷量破千萬《青春之箱》正式完結　五年時光作者感性：非常幸福

抽200組門票／《伊藤潤二展》來襲　暑假帶你走進恐怖美學

打電動遭雷擊？閃電沿電線竄房間　13歲少年生還喊：要珍惜每一天

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》試玩！桌遊魅力升級進入時光屋

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA 6》PC何時推出、製作人曝「資源有限」

《寶可夢GO》10週年美圖藏彩蛋

《刺客教條黑旗》重製狂賣200萬

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

13歲兒不信邪...爸爸怒把Switch丟出車窗

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》試玩

寶可夢強尬英雄聯盟！萬人擠北車

全球最大動漫盜版網站滅亡

美破獲詐騙集團、YouTuber成關鍵

13歲少年打電動遭雷擊？閃電竄房間

最新新聞

《GTA 6》PC何時推出、製作人曝「資源有限」

《刺客教條黑旗》重製狂賣200萬

《寶可夢GO》10週年美圖藏彩蛋

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

13歲兒不信邪...爸爸怒把Switch丟出車窗

誠品四大展區開啟跨世代感動

銷量破千萬《青春之箱》正式完結

連續簽到抽「伊藤潤二展」門票

13歲少年打電動遭雷擊？閃電竄房間

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》試玩

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366