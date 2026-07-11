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索尼「淘汰光碟」風波沉寂避回　突發新品遭玩家群嘲：怎麼下載

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼先前宣布將自2028年起全面停止對實體光碟的支援，消息一出隨即引發全球玩家強烈反彈。在經歷長達6天的社群神隱後，PlayStation官方帳號終於打破沉默發文，想藉此觀察玩家是否消氣，然而沒想到玩家怒火完全沒有平息，新貼文瞬間慘遭憤恨的粉絲猛灌負評，並嘲諷「該怎麼下載」。

▼索尼神隱6天發表新硬體 粉絲仍不買帳灌爆留言出氣。（圖／翻攝自X／@PlayStation）

▲▼索尼神隱6天發表新硬體 粉絲仍不買帳灌爆留言出氣。（圖／翻攝自X／@PlayStation）

事情其實是，自從宣布淘汰實體光碟後，PlayStation在官方社群已長達6天沒發文，直到日前終於「回歸」，發表了一款全新的硬體週邊，「FlexStrike無線格鬥搖桿」。原本官方預期能轉移焦點，怎料結果卻是貼文下方直接淪為玩家大型出氣筒。該篇宣傳貼文在社群上雖然只獲得4800個讚，卻引來高達31,000則留言與8,900次轉發，其中貼文留言都顯示一片負面評論，顯示出玩家對此是多麼認為索尼這樣決定是不明智選擇。

大批不滿的網友紛紛在貼文底下留言開酸，「我不懂，這是實體產品耶？我該怎麼下載它」、「天啊，PlayStation消失6天後的第一條推文竟然是這個」、「想當初Xbox挨罵，結果索尼現在不甘寂寞也想體驗公關災難」。對於這樣「全面數位化」的決策改變，PlayStation給出的理由是「消費趨勢變更」，認為多數玩家已習慣購買數位版，因此實體光碟已無生產必要。但這番說法顯然無法說服大眾，目前反對這項決策的線上請願書已突破12萬人簽名，就連知名遊戲製作人小島秀夫、前PlayStation高層Shawn Layden，甚至法國政治家Jean-Luc Mélenchon 都公開表達反對立場。

許多專家與玩家認為，取消實體光碟不僅損害消費者「選擇的權利」，在遊戲保存（Game Preservation）以及二手交易權益上更是大倒退，形同讓索尼完全壟斷數位市場與定價權。對於這場實體與數位媒介的存亡大戰，看來短時間之內無法取得玩家與索尼彼此之間共識。

關鍵字：索尼

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