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不花錢享受買遊戲快感？網創「Steam模擬器」購物車、解成就都有

記者楊智仁／綜合報導

每逢 Steam 夏季特賣，不少玩家都會忍不住瘋狂把遊戲加入購物車，為了對抗自己的購物衝動，美國開發者 Mike Wing 打造了一款名為 Steam Sales Simulator 的網頁模擬器，讓玩家能夠體驗瀏覽商店、加入購物車、結帳購買遊戲的完整流程，但全程不用花任何真實金錢。

▼網創「Steam模擬器」不花錢享受買遊戲快感。（圖／翻攝自推特）▲▼Steam。（圖／翻攝自推特）

Mike Wing 是開發者團體 Danger Testing的成員，他在 X表示自己沉迷於 Steam 購買數位遊戲，而夏季特賣更讓情況雪上加霜，因此決定製作這個網站，希望透過模擬購物的方式獲得與真正買遊戲相同的滿足感，卻不必真的花錢。

這款 Steam Sales Simulator 高度還原 Steam 商店介面，玩家可以建立個人帳號、瀏覽仿真的遊戲商店、將遊戲加入購物車，並利用網站提供的虛擬貨幣完成購買，虛擬點數可透過按一下按鈕立即補充，玩家也能建立屬於自己的「遊戲收藏庫」，享受收藏遊戲的樂趣。

除了基本購物功能外，網站還加入多項模擬 Steam 生態系的玩法，包括個人等級系統、30 項可解鎖成就，以及名為 「Gifts from Gabe」 的抽獎功能。玩家可體驗類似《Counter-Strike》開箱的動畫與經典音效，隨機獲得一款神秘遊戲，Mike Wing 後續也為網站新增了模擬 Steam 社群市集（Community Market） 功能，讓整體體驗更加完整。

關鍵字：Steam

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