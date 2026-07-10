《聯盟戰棋》首席設計師宣布離開　網不捨：他曾締造無數神話

記者黃冠瑋／綜合報導

陪伴無數棋手度過多個賽季、經常在實況上與玩家相愛相殺的Riot首席設計師「Mortdog」，於8日拋下震撼彈，正式宣布離開待了近10年的Riot Games，為他的戰棋開發生涯畫下句點。由於近期將舉行S17「星穹神話」世界賽，因此消息一出，立刻引起全球棋手關注，許多實況主、選手都感到不捨，並獻上祝福。

▼《聯盟戰棋》首席設計師突然宣布告別。（圖／翻攝自Riot Games）

回顧Mortdog工作生涯，他過去在日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）服務長達11年，隨後轉戰Riot Games投身遊戲設計。在《聯盟戰棋》推出後，他不僅擔任核心開發者，更因熱衷於開實況、直接在社群上與大眾討論版本平衡，成為遊戲界最具代表性且最接地氣的「迷因級」明星設計師。

不過，Mortdog的離職似乎早有跡象。早在4月，他就曾突然宣布將展開為期數月的特休直至7月初，並強調期間不會參與或發布任何戰棋相關資訊。這也意味著，近期引發部分玩家熱議與微妙平衡爭議的S17「星穹神話」，其實完全沒有Mortdog的參與。

不過，面對即將迎來的全新篇章，Mortdog也在告別長文中透露自己的下一步。他坦言，自己不是那種能好好放鬆、乖乖休假的人，因此在特休期間，他已經悄悄動手開發一款小型獨立遊戲，目前進度約達兩成，並已開放少數玩家進行測試。

對於未來的規劃，Mortdog直言，雖然深知當今的遊戲產業環境既殘酷又充滿競爭，但他仍抱持開放態度，不排除未來加入其他工作室的可能。在完成自己的獨立作品之餘，他也會花時間尋找最適合的切入點，並感性表示，「這是一個巨大的改變，我很緊張，但希望一切順利。下次見，祝一切順利」。消息曝光後，立刻引起全球玩家關注，其中就包含robinsongz、Wasianiverson、TFT_Academy數據網創辦人之一Frodan、Emily等多位北美棋手和實況主給予祝福，並希望未來還能再次見到這位傳奇設計師出現在遊戲圈身影。