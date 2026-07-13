《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》試玩！桌遊魅力升級進入時光屋

記者楊智仁／台北報導

睽違 10 年《Culdcept 卡爾朵聖譜》系列推出全新正統續作《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》將於 7 月 16 日全球同步發售，《ETtoday 遊戲雲》也受到邀請搶先體驗這部作品，從故事模式一路遊玩至第三章，從目前試玩內容來看，本作在保留系列核心玩法的同時，也透過教學設計、介面操作與美術風格等多方面進行調整，希望讓新玩家更容易接觸這款結合桌遊與卡牌戰略的經典作品。

將系列規則融入故事，新手也能自然學會玩法

《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》基本規則與歷代作品大致相同，玩家攜帶自行編組的牌組進入地圖擲骰前進，在停留的格子召喚生靈佔領土地，完成巡迴所有要塞後返回城堡即可獲得巡迴獎勵。若停留在敵方已佔領的土地，玩家可選擇支付過路費，或直接挑戰戰鬥，勝負將依據雙方生靈的能力值與技能決定。

雖然生靈能力值為戰鬥能否獲勝的關鍵，但遊戲當中有許多額外變因，像是地圖屬性給到額外加乘、土地升級讓自己的生靈更加強勢，同時也能使用術法卡片改變局勢，玩家需透過巡迴、戰鬥等方式累積魔力，當魔力超過地圖規定的目標值，並返回城堡時即可獲勝。

本作最大的特色之一，在於將上述規則完整融入故事模式，玩家扮演擁有「聖譜使」資質的少年卡姆爾，轉入王立學府聖譜學院，在課堂中學習「巡迴」、「召喚生靈」、「領地」等核心概念，再逐步進入與對手的正式對戰，讓教學成為劇情一部分。對於系列老玩家而言這樣的教學或許稍嫌詳細，但對首次接觸《Culdcept 卡爾朵聖譜》的玩家，以及久未遊玩系列作品的人來說，能夠跟著故事循序漸進理解規則，是相當友善的設計。

卡組縮減至 40 張，400 多種卡片全面更新美術

本作另一項較大的變動，是牌組張數由歷代的 50 張調整為 40 張，試玩階段雖未明顯感受到玩法差異，但這項改動勢必會影響牌組構築與抽牌循環，遊戲共收錄超過 400 種卡片 美術全面翻新，生靈插圖採用去除背景、更加簡潔統一的設計風格，雖然部分老玩家可能仍偏好過去的畫風，但新版本的生靈同樣展現出獨特魅力，也替系列帶來耳目一新的感受。

卡片依舊分為「生靈、道具、術法」三大類型，玩家可自由搭配建立牌組，正式遊戲中可依需求自由調整比例，卡片主要透過故事模式與對戰獎勵取得，即使中途投降，只要有遊戲進度仍可獲得對應報酬，因此反覆遊玩便能持續擴充收藏，遊戲也提供完整卡片圖鑑，即使尚未取得的卡片也會以剪影方式顯示，並能先閱讀卡片能力與背景故事。

對戰模式，組成自己的牌組與朋友對戰

本作也開放「單人對戰、線上對戰」模式，單人對戰帶著自己的牌組與電腦展開對決，該模式開放多張地圖，對於想測試牌組強度的玩家來說提供很好的練習機會；線上對戰則可以和好友、甚至全世界玩家交流，可以選擇在大廳尋找房間，或者是直接輸入朋友的房號，來一場酣暢淋漓的聖譜使對戰。

試玩印象：完成度成熟進入精神時光屋

綜合本次試玩體驗，《Culdcept 卡爾朵聖譜 BEGINS》的整體完成度符合先前期待，在保留系列特色之餘，也透過更完整的新手引導、美術更新與操作優化，讓新舊玩家都有機會順利投入遊戲。是玩過程當中有點像陷入精神時光屋，儘管玩法為類似的模式，但透過卡片蒐集、牌組自行編排、不同地圖模式、隨機職骰的不確定性、故事持續演進，各種元素讓人不自覺一直點開下一張地圖。