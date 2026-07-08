男用「假加密貨幣」騙走70萬價值寶可夢卡　警方面前交易秒被逮

記者楊智仁／綜合報導

美國一名男子涉嫌利用假加密貨幣詐騙，騙走一張價值 2 萬 4200 美元（約新台幣 77 萬元）的稀有《寶可夢集換式卡牌》，即使交易地點選在警方設置的安全面交區仍成功得手。不過警方事後透過監視器、車牌辨識及臉部辨識等證據鎖定嫌犯，並在其返國後將人逮捕。

▼男用「假加密貨幣」騙70萬寶可夢卡。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，美國新澤西州警方表示，26 歲的費城男子 Christian Elam 透過 Facebook Marketplace 聯繫賣家，表示有意購買一張稀有的 「Poncho-Wearing Pikachu XY-P」 宣傳卡。雙方約定於 6 月 14 日 晚間，在新澤西州警局 Safe Exchange Zone（安全交易區） 完成交易，這類安全交易區由警方設置，提供監視器全程錄影、照明完善的場所，降低網路交易風險。

然而警方指出，Elam 當場向賣家展示了一筆價值 24,200 美元的加密貨幣轉帳紀錄，讓賣家誤以為已收到款項，因此交出卡片，但事後才發現該筆加密貨幣根本毫無價值，疑似為偽造交易。賣家察覺受騙後立即報警。警方調閱安全交易區及停車場監視器，並透過車牌辨識系統、臉部辨識技術以及嫌犯左手臂上的刺青等特徵，成功確認其身分，Elam 也在返國後遭到逮捕，目前遭控 二級電腦相關竊盜罪 與 三級詐欺竊盜罪遭到關押。