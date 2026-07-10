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《我的世界》重大更新終於能「坐下」　網笑：史蒂夫不用再罰站

記者黃冠瑋／綜合報導

沙盒神作《我的世界》（Minecraft）自2009年推出測試版以來，風靡全球無數玩家。不過，遊戲中一直有一個讓老粉們耿耿於懷遺憾，那就是角色沒辦法好好坐下，每當大家想在蓋好的城堡或酒館裡休息，都只能靠各種奇葩玩法來假裝坐著。然而，如今這項讓玩家期望了整整17年的改動，終於即將實現。

▼《我的世界》在最新開發日誌中驚喜宣布將加入「坐墊」功能。（圖／翻攝自X／@Mojang）

▲▼《我的世界》在最新開發日誌中驚喜宣布將加入「坐墊」功能。（圖／翻攝自X／@Mojang）

根據Mojang Studios在最新的開發者部落格影片「坐下！新功能即將到來！」中，無預警投下這枚震撼彈。官方證實，在預計於2026年第三季登場的全新遊戲更新中，將正式加入玩家敲碗17年的「坐下」功能。此次更新最大的亮點就是全新可合成物品「坐墊（Cushion）」，玩家只需要將3個羊毛板（同樣是即將推出之新方塊）水平排列就能輕鬆合成。只要把坐墊放在平坦的表面上，輕輕一按就能讓預設角色史蒂夫優雅地坐下。另外，官方還一口氣推出了16種不同的顏色，絕對能滿足各大建築黨的配色強迫症。

除了這項史詩級的「坐下」功能外，先前曝光的「斑駁森林」的生物群系更新中，將會有提供多種道具，像是稻草床（Straw Bed），可以由3個乾草捆合成，讓玩家直接跳過夜晚，且不會重置出生點，不過它屬於消耗品，用一次就會壞掉，又或是白楊木方塊、羊毛樓梯與木板、架子蘑菇等。此外，新探索點斑駁森林與舊有生物群系中，將會新增「廢棄營地」。

至於目前「坐墊」功能已經在Java版、Bedrock測試版及預覽版中搶先登場，正式版則要等到秋季才會正式上線。此消息曝光後，不少老玩家紛紛笑稱，「有生之年系列」、「史蒂夫終於不用再罰站了」、「我的世界終於有家具了，感動」、「史蒂夫站17年腳也會痠」。

關鍵字：Minecraft羊毛

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