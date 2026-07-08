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Xbox全球大裁員！外媒坦言「暴雪穩」…嘉年華不會出事

記者蘇晟彥／綜合報導

暴雪嘉年華（BlizzCon2026）將在 9月12、13日舉辦，但在開始前夕，微軟 Xbox迎來高達3,000人以上裁員，執行長Asha Sharma 坦承「投資資源太過分散，忽略核心業務」。對此，暴雪總裁Johanna Faries 也發出內部信給員工強調「這是艱難的一天」，但外界認為暴雪在今年平穩中進步，暴雪嘉年華應不會受到任何影響。

▼暴雪嘉年華睽違3年再次舉辦，但在舉辦前夕母公司微軟 XBOX迎來大規模裁員。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 暴雪嘉年華,coser 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，Xbox祭出慘烈重組計畫，將展開大規模裁員，首波確定正式解僱1,600名員工，並預告未來一年內還將再砍1,600 人（總計達3,200人）。但儘管Xbox慘烈，但暴雪在今年陸續推出《暗黑4》資料片、《鬥陣2》大改版等，玩家人數「似乎」有回溫，且在這一波調整中影響較小。

暴雪總裁Johanna Faries 在內部信指出，「對於裁員之後陸續還會有細節，但對於大家來說今天確實是艱難的一天」，同時期許同事「保持專注、創意」，未來的事情未來再說，但根據外媒推測，由於暴雪的IP已經呈現高度穩定性，再加上今年應該有相關消息（無論在影視IP、其他領域都有改編計畫），因此暴雪在這一波的變動應該不大，而接下來要推出的暴雪嘉年華也是睽違3年的重頭大戲，理應不可能在這個時候打擊士氣。

關鍵字：暴雪嘉年華

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