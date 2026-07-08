《刺客教條：黑旗 同步重置》15hr老實說！重現最原汁的愛德華

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條：黑旗 同步重置》將在 7月 9日上市，在上市前《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先體驗被稱作「刺客教條轉捩點」，同時也是系列作首部「重置」作品，本評測遊玩時間約落在14小時，但距離攻略整個加勒比海還有好好好長一段路，但簡單總結一下，這次Ubisoft在「完全不更動劇情」的情況下，除了畫面翻新，更加入全新地點、藏身處內容、船副，更新加了一些人氣支線角色故事的厚度，不管是有沒有接觸過的玩家，相信一定能在船歌跟波濤中找到屬於自己的正義與浪漫！

※以下內容牽扯到部分劇透，介意者請勿往下滑

作為《刺客教條》首款重製作品，《刺客教條：黑旗》在系列作上的影響力被粉絲譽為「傳奇轉捩點」，在2013年刺客教條三部曲逐漸走向公式化的時候，推出以海戰為核心的海盜冒險，同時主角愛德華也與一般的系列作主角不同，從自私走向無私的傳奇人生，在粉絲心目中絕對能排上系列作前三，甚至不少人認為應該為「神作中的神作」。

由於本作內容實在太太太龐大，不僅重新透過Anvil引擎將畫面全部翻新，同時把海戰、戰鬥機製同步調整，在主線完全不更動的狀況下，重新「增加」現代線任務、支線角色的全新故事等，推出要達到白金獎盃，至少也需要80-100小時以上，尤其在船歌一響、波濤一湧的狀況下，筆者自己在遊玩的時候也會不自覺想要探索全新的環境，因此讓整個遊戲過程更加飽滿，遊玩時間也大增。

因此這次簡測想要以分享心得、介紹新內容的方式進行，「重置的艾德華全新故事」就留給玩家自行在上線後探索。

▼經典海戰是《黑旗》的核心元素，還因此衍生出《怒海戰記》。



在這次《刺客教條：黑旗 同步重置》中新增的內容包含

．3 位全新船副（武器專家、造船匠及軍械長）

．8個全新終局任務

．全新支線（人氣角色後日談）

．現代線重構為「裂縫」任務

．全新的藏身處、島嶼

． Anvil 引擎重新打造，搭配全新配音

在這些基礎上，官方沒有去更動原有的優良基礎，而是選擇增加新的內容讓玩家去遊玩（ 畢竟大家也知道這幾年育碧 ），儘管翻模過後的長相見仁見智，但至少愛德華算是還原得唯妙唯肖，因此相信不管老玩家也能重溫13年前的感動，而新玩家則可以因為現代技術的關係，能夠「吃得下去」這款經典神作。

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▼翻新後的形象如何就見仁見智，至少愛德華是帥的。



總結來說，作為首款重製（雖然官方命名為重置）作品，Ubisoft採用了非常穩妥、不會翻車的策略，而且並未選擇《刺客教條》I、II、III，還是選擇《黑旗》重新開始，整體玩起來是舒服的，再重溫過去經典外也看到一些能符合現代玩法的內容，老玩家也能探索更多當年人氣角色的後續故事（ 雖然不知道劇本有沒有寫好 ）。

但必須說，海戰仍是一個滿吃玩家口味的內容，儘管搭配上現代更精緻的畫面以及新加坡工作室最擅長的海戰，玩起來沉浸感十足，但海戰的整體節奏還是偏慢，不能習慣的玩家或許還是會因為這點稍微卻步。

《刺客教條：黑旗 同步重置》將於 PlayStation®5、Xbox Series X|S、Ubisoft+，以及 PC（Ubisoft Store、Steam 與 Epic Games Store）平台推出，將在 7 月 9 日 全球同步上市。

▼這次大幅新增海下探索的內容，可以看到更逼真的海底世界。

