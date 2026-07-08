Discord出大包...AI誤判近萬人被封鎖　傳Minecraft截圖也不行

記者楊智仁／綜合報導

通訊平台 Discord 近日爆發 AI 審核誤判事件，官方證實已有 超過 8,000 個帳號 因系統錯誤遭到封鎖，原因竟是被誤判發布涉及兒童虐待素材的內容。事後 Discord 已解除所有受影響帳號的停權，並承認此次事件源於系統漏洞。

事件最初由 X 用戶 Tall Cow 揭露，指出 Discord 的 AI 內容審核疑似存在漏洞，會將各種帶有「方格」結構的圖片誤判為違規內容，包括試算表、棋盤、Minecraft 背包介面，以及白灰色透明背景圖片等，都可能導致帳號遭永久停權。由於《Minecraft》的物品欄採用經典九宮格設計，不少玩家只是分享遊戲背包截圖給朋友，便遭系統誤判並封鎖帳號，引發大量玩家投訴，也迅速在社群平台延燒。

面對外界批評，Discord 隨後發表聲明說明事件始末，官方表示，平台的安全系統會透過與已知非法內容進行比對來偵測違規圖片，而這種相似度比對本身就可能產生誤判，因此正常流程應是先暫停圖片上傳，交由 Trust & Safety（信任與安全）團隊人工審查，再決定是否採取處置。

不過 Discord 坦承，此次因程式漏洞導致流程異常系統直接將帳號封鎖，而非僅暫停上傳功能，更嚴重的是，即使人工審查確認內容沒有問題，另一個 Bug 又導致停權狀態無法自動解除，使受影響帳號持續遭到封鎖。Discord 表示，這項漏洞自 2026 年 5 月 起便已存在，截至上周共有約 8,200 個帳號 受到影響，另於上個周末又新增約 200 個帳號 被誤封，目前所有受影響帳號均已恢復使用權限，官方也承諾將強化防護機制，避免類似事件再次發生。