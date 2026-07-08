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《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《刀劍神域 Sword Art Online》正式宣布推出全新原創劇場版《劇場版 刀劍神域 - Integral Domain -》，官方同步公開首支特報影片、前導視覺圖，以及主要製作團隊與聲優陣容，並確認故事將接續《Alicization》之後展開全新的原創劇情。

▼《劇場版 刀劍神域 - Integral Domain -》。（圖／翻攝自推特） ▲▼刀劍。（圖／翻攝自推特）

《劇場版 刀劍神域 - Integral Domain -》預定於 2028 年 在日本上映，由 足立慎吾 擔任導演，角色設計由 山本由美子 負責，動畫製作則由 A-1 Pictures 與 Psyde Kick Studio 共同擔綱，發行由 ANIMEC 負責，聲優方面，主角桐人依舊由 松岡禎丞 配音，亞絲娜則繼續由 戶松遙 飾演。事實上這部全新原創劇場版早在 2022 年 就已宣布啟動製作，官方如今終於正式揭曉作品名稱、製作陣容與上映時間。

《刀劍神域》改編自 川原礫 創作的同名輕小說，以主角桐人為中心，描寫在虛擬實境（VR）技術高度發展的近未來世界中，玩家捲入各種線上遊戲事件的故事。系列小說全球累積發行量已突破 3,000 萬冊，動畫自 2012 年開播以來，至今已推出 4 部電視動畫系列共 97 集，其中篇幅最長的《Alicization》篇也為故事帶來重要的階段性結局。

劇場版方面，《刀劍神域》過去曾推出多部作品，包括 2017 年 的原創劇場版《刀劍神域 序列爭戰》，以及重新詮釋 SAO 初期故事的《刀劍神域 Progressive》系列《無星夜的詠嘆調》與《陰沉薄暮的詼諧曲》，三部劇場版在日本累積票房已突破 50 億日圓，且皆曾奪下上映首周票房冠軍。

關鍵字：刀劍神域

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