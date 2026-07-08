《寶可夢風／波》再傳7種「神秘合圖」　封面傳說神獸線索曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

最新一代《寶可夢風／波》預計將在2027年上市，繼上次爆料遊戲島嶼將會是最大規模後，如今知名爆料人士「Centro LEAKS」又再度拋出一系列讓人摸不著頭緒的神秘謎題圖。透露將有7隻全新寶可夢即將登場，其中甚至驚現《鬥陣特攻》狙擊手安娜與針鼴的超狂組合，消息曝光後，再度引起許多粉絲瘋狂猜想。

▼《寶可夢 風與浪》封面神獸線索曝光。（圖／翻攝自X／@CentroLeaks）

根據外媒報導，此次的爆料是由Centro Leaks從內幕人士「Billy」所提供。雖然目前官方對這款主打「新海洋地區」的新作保密到家，但這波「猜謎行動」無疑提前為粉絲帶來無數幻想。這次所流出的7種新寶可夢線索包含了，從海盜鳥到會格鬥的有袋動物。不過在所有謎題中，最令人匪夷所思的絕對是《鬥陣特攻》安娜與一隻針鼴的合成圖。許多網友普遍推測，這暗示本世代將會出現一隻擁有長喙、擅長在遠距離進行精準打擊的「狙擊手型」新寶可夢，帥氣設定讓不少老玩家直呼期待。

由於第 10 世代的現實靈感來源之一被盛傳是印度尼西亞，這次的爆料也高度契合。包含出現在心理驚悚電影「後室」海鳥形象和蘇拉威西塚雉的結合，被猜測是呼應海洋主題的英勇鳥類；另外還有一隻會踢拳的「樹袋鼠」，極有可能是生活在山區、具備格鬥屬性的有袋動物。

此外，圖片中還成對出現了「月亮兔」與「太陽鳥」。其中雌性兔子（配上卡通女孩形象）與月亮有關，被認為是呼應東亞民間傳說中為仙人提供草藥的玉兔；另一半則是雄性熱帶鳥類（可能是犀鳥）配上太陽圖像，而犀鳥正好生活於印尼，因此社群紛紛大膽推測，這兩隻極有可能是分別對應《風》與《波》版本封面限定傳說寶可夢，甚至有人推測「月兔」其實是長耳兔的地區形態。

除了上述猜測，爆料中還包含「科摩多巨蜥與噴火龍」的線索，以及由「貘與佛像」結合、疑似是冥想的超能力系寶可夢，甚至被猜測是催眠貘的地區性演化路線。雖然這波爆料一出迅速在全球社群掀起討論，但由於開發商Game Freak的時程排定，遊戲預計要到2027年才會面世。究竟這7張充滿迷因感的圖片是不是真的，只能靜待官方未來揭曉了。