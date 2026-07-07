《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

記者楊智仁／綜合報導

「2026台北漫畫博覽會」將於7/23起在台北世貿一館盛大舉行，台灣角川今日公開超過百款的漫博首賣及會場限定的超人氣動漫周邊精品，青春戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作系列推出極具收藏價值的複製原畫、拼裝式壓克力立牌等豪華新品；王道後宮戀愛經典《DATE A LIVE 約會大作戰》；為了生存美少女們挺身而出的殘酷物語《靠死亡遊戲混飯吃》...台灣角川推出7部話題強作的全新動漫精品，將於2026台北漫畫博覽會熱鬧登場。

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》強勢推出極具收藏價值與觀賞性的「大掛軸(會場&官網限定預購)」與「複製原畫(會場&官網限定預購)」(每幅皆有專屬流水號)、搭配極致療癒的「舒適手感抱枕」以及能豐富你收納展間的「場景大立牌」與「三角應援旗」等，讓艾莉全方位佔據你的生活。

《DATE A LIVE 約會大作戰》推出充滿偶像應援氣息的「壓克力手拿棒」，與日常生活配件「眼鏡盒+拭鏡布組」及懷舊風情的「底片膠捲吊飾」等；《靠死亡遊戲混飯吃。》帶來充滿大魄力的「B2掛軸」，搭配透亮精緻的「水晶半圓」與增添桌面風景的「壓克力書擋」等。

《玩玩的戀愛關係》首推極具巧思的「LED燈箱磁鐵」，結合趣味十足的「搖搖立牌」與實用點滿的「壓克力杯墊立牌」；《FX戰士久留美》重現經典畫面的「場景立牌組」，另有讓粉絲會心一笑的專屬「FX術語杯墊」與「壓克力鑰匙圈」；絕美細膩的《FLASHLIGHT》則重磅推出實用與手感兼具的頂規「立體滑鼠墊」，以及通勤族必備的高質感「PU伸縮票卡夾」與精緻的「壓克力緞帶燙金書籤」；揪心動人的《Madder & Teal》則獻上捕捉經典瞬間的「名場面壓克力鑰匙圈」與極具質感的「炫彩壓克力色紙」等。