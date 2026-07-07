ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《艾莉同學》複製原畫、話題新作集結！角川漫博首賣精品全公開

記者楊智仁／綜合報導

「2026台北漫畫博覽會」將於7/23起在台北世貿一館盛大舉行，台灣角川今日公開超過百款的漫博首賣及會場限定的超人氣動漫周邊精品，青春戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作系列推出極具收藏價值的複製原畫、拼裝式壓克力立牌等豪華新品；王道後宮戀愛經典《DATE A LIVE 約會大作戰》；為了生存美少女們挺身而出的殘酷物語《靠死亡遊戲混飯吃》...台灣角川推出7部話題強作的全新動漫精品，將於2026台北漫畫博覽會熱鬧登場。

▲▼漫博。（圖／廠商提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》強勢推出極具收藏價值與觀賞性的「大掛軸(會場&官網限定預購)」與「複製原畫(會場&官網限定預購)」(每幅皆有專屬流水號)、搭配極致療癒的「舒適手感抱枕」以及能豐富你收納展間的「場景大立牌」與「三角應援旗」等，讓艾莉全方位佔據你的生活。

▲▼漫博。（圖／廠商提供）▲▼漫博。（圖／廠商提供）

《DATE A LIVE 約會大作戰》推出充滿偶像應援氣息的「壓克力手拿棒」，與日常生活配件「眼鏡盒+拭鏡布組」及懷舊風情的「底片膠捲吊飾」等；《靠死亡遊戲混飯吃。》帶來充滿大魄力的「B2掛軸」，搭配透亮精緻的「水晶半圓」與增添桌面風景的「壓克力書擋」等。

▲▼漫博。（圖／廠商提供）

《玩玩的戀愛關係》首推極具巧思的「LED燈箱磁鐵」，結合趣味十足的「搖搖立牌」與實用點滿的「壓克力杯墊立牌」；《FX戰士久留美》重現經典畫面的「場景立牌組」，另有讓粉絲會心一笑的專屬「FX術語杯墊」與「壓克力鑰匙圈」；絕美細膩的《FLASHLIGHT》則重磅推出實用與手感兼具的頂規「立體滑鼠墊」，以及通勤族必備的高質感「PU伸縮票卡夾」與精緻的「壓克力緞帶燙金書籤」；揪心動人的《Madder & Teal》則獻上捕捉經典瞬間的「名場面壓克力鑰匙圈」與極具質感的「炫彩壓克力色紙」等。

▲▼漫博。（圖／廠商提供）▲▼漫博。（圖／廠商提供）

關鍵字：漫博

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

推薦閱讀

《刀劍神域》推出全新劇場版！粉絲苦等五年、銜接Alicization篇

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

《霍格華茲的傳承》山怪鼻涕位置

【ZOD的那些事】從被噴爛到PCS最強賽評

不想吃藥改玩遊戲！日研發過動治療App

任天堂 Switch 明年歐洲退場

庫特wafter募資三千萬打造劇場版

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

專訪／實況主小許分享YTer經營

最新新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366