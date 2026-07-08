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《寶可夢Pokopia》驚見「多多航空」　動森迷笑喊：想賣大頭菜

記者黃冠瑋／綜合報導

自2026年上市以來，在Switch2平台上打破無數紀錄的現象級神作《寶可夢Pokopia》，憑藉著極高自由度的建造系統，吸引全球無數建築系玩家瘋狂搞創意。近日就有神人在論壇曬出自己的最新心血，竟然在遊戲中還原了《集合啦！動物森友會》中最經典的「多多航空機場」，照片曝光後立刻引發玩家熱烈討論。

▼《寶可夢Pokopia》驚見多多航空。（圖／翻攝自reddit／Own-Entertainer-2622）

▲▼《寶可夢Pokopia》驚見多多航空。（圖／翻攝自reddit／Own-Entertainer-2622）

事情其實是，國外論壇Reddit一名網友「Own-Entertainer-2622」近日分享了自己的驚人創作。從照片中可以看到，在淒涼的海灘岸邊、距離聖安妮號郵輪不遠處，矗立著一座精緻的海上木棧道與機場辦公室。最讓玩家驚訝的是，原PO發揮巧思，將《集合啦！動物森友會》裡陸地上移動必備的「水上雙翼飛機」，改用寶可夢裡水、飛行系的經典寶可夢「大嘴鷗」為原型來設計。不僅外觀神似，辦公室屋頂上還貼心地架設了供電用的風車，飛機機頭與機翼上的簡易螺旋槳細節更是毫不馬虎，整體氛圍感直接拉滿。

這座融合了寶可夢與動森元素的「大嘴鷗（多多）航空」曝光後，迅速吸引大批玩家朝聖。許多同時身為兩款遊戲鐵粉的網友紛紛幽默表示，「天啊！請問這班飛機可以讓我飛去你的島上賣大頭菜嗎」、「大頭菜今天一斤多少錢」。對此，也有動森老玩家立刻聯想到遊戲裡被「機長對話」支配的恐懼，開玩笑表示，「機長等一下是不是會跳針表達我們即將在水上降落，不過沒關係，因為這是一架水上飛機」。

事實上，《寶可夢Pokopia》自今年3月5日推出後，便在Switch2創下驚人銷量，目前高居該平台銷量榜第三名。此外，官方先前也在Nintendo Direct上證實，玩家敲碗已久的DLC即將來襲！第一階段的全新村莊「冒泡泡海底城鎮」預計將在2026年8月正式上線，屆時還會同步解鎖免費的「潛水」技能。

Pelipper Air (Dodo Air)
by u/Own-Entertainer-2622 in Pokopia

關鍵字：寶可夢Pokopia百變怪

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