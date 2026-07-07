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哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

記者楊智仁／綜合報導

美加墨世界盃 16 強挪威靠神鋒哈蘭德（Erling Haaland）下半場梅開二度， 擊退奪冠熱門巴西隊史首度闖進 8 強。魔人哈蘭德不僅實力強勁，場外也有相當多的迷因，近期討論度最高的就是長相神似《七龍珠 Z》的「魔人普烏」，有趣的是連哈蘭德本人都親自回應這個比喻，讓不少網友笑翻。

▼哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏。（圖／翻攝自hidden.ny推特）▲▼哈蘭德。（圖／翻攝自推特）

哈蘭德與魔人普烏的梗其實幾年前就已經誕生，一開始是來自球迷的發現，認為哈蘭德的五官、表情與招牌金髮，與《七龍珠 Z》中的普烏有著驚人的相似度，再加上哈蘭德強勁的實力陸續誕生大量二創插畫、P 圖與各式迷因。之後幾年間，只要哈蘭德踢出代表作，這個迷因便會再度被翻出。

▲▼哈蘭德。（圖／翻攝自推特）▲▼哈蘭德。（圖／翻攝自推特）

到了 2026 FIFA 世界盃，哈蘭德在場內外的一舉一動成為全球社群關注焦點，近期 hidden.ny IG 帳號發布一張哈蘭德與普烏的對比圖，沒想到竟然吸引哈蘭德本人回覆，「我的意思是…我並不反對」（ I mean I don’t disagree ），本人親臨讓粉絲們欣喜若狂，該貼文目前已經吸引超過 16 萬人按讚，下方留言更是滿滿哈蘭德迷因成為熱議次話題。

▲▼哈蘭德。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：2026世足世界盃哈蘭德

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