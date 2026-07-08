躲貓貓神作驚現「自動著色」作弊　隊友怒變紅箭頭公審網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

2026年最強黑馬獨立遊戲《超級變色龍》（Meccha Chameleon），憑藉著獨特的捉迷藏與色彩擬態玩法，在開賣首週變於全球爆紅。不過爆紅同時也衍生了遊戲常遇到外掛問題。不少作弊玩家利用環境掃描和「自動著色」完美隱形，引發社群一陣撻伐，因此掀起一場超狂的「玩家公審作弊」行動。

▼《超級變色龍》開始出現作弊行為。（圖／翻攝自Steam）

一般玩家在《超級變色龍》中扮演躲藏者時，必須費盡心思微調畫布上的顏色，好讓自己完美融入背景，這也是遊戲最硬核、最有趣的靈魂所在。但近日TikTok用戶「mechclix」以及各界創作者紛紛踢爆，開始有作弊仔利用第三方模組，讓空白畫布像早期90年代網路讀取圖片一樣，一筆一畫自動掃描、精準著色，直接作弊隱形。

不過，外掛雖然能自動上色，卻有一個致命傷，「加載速度非常緩慢」，因此一旦使用變很快會被一般玩家發現，這也成為玩家懲罰這些作弊仔的突破口。一名玩家「thatsjustunreal」近日就分享了一段大快人心的懲罰行動。影片中一名外掛玩家正蹲在牆角，身上佈滿密密麻麻的掃描小點，試圖讓自己慢慢淡入背景。沒想到，這一幕全被旁邊的「正義隊友」給看在眼裡。兩名同為躲藏者的隊友眼見外掛仔不講武德，索性連比賽輸贏都不要了，他們直接在自己身上塗滿極度顯眼的「紅色大箭頭」，接著當起活體移動地標，一左一右死死跟緊在外掛仔身邊。

當負責抓人的「搜尋者」走過來時，遠遠就看到兩個紅色大箭頭瘋狂指著牆角。作弊玩家當場嚇得屁滾尿流、解除偽裝瘋狂逃竄；但隊友們顯然沒打算放過他，像是背後靈一樣掛著紅色箭頭一路尾隨，確保搜尋者能一發送他出局。這段「捨身羞辱外掛」的爆笑影片曝光後，立刻在全球社群掀起熱議，吸引超過數萬次轉發。網友們紛紛大讚，「這是我看過最溫馨的公審」、「玩這遊戲開掛到底是為了什麼優越感」、「別搞壞遊戲氛圍」。

值得一提的是，由於《超級變色龍》背後的獨立開發團隊規模相當精簡，一時間可能難以徹底根除猖獗的反作弊問題，但這次玩家們發揮創意、自發性「制裁」外掛的舉動，無疑替獨立遊戲圈豎立了良好標竿。