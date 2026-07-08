ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

躲貓貓神作驚現「自動著色」作弊　隊友怒變紅箭頭公審網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

2026年最強黑馬獨立遊戲《超級變色龍》（Meccha Chameleon），憑藉著獨特的捉迷藏與色彩擬態玩法，在開賣首週變於全球爆紅。不過爆紅同時也衍生了遊戲常遇到外掛問題。不少作弊玩家利用環境掃描和「自動著色」完美隱形，引發社群一陣撻伐，因此掀起一場超狂的「玩家公審作弊」行動。

▼《超級變色龍》開始出現作弊行為。（圖／翻攝自Steam）

▲▼《超級變色龍》開始出現作弊行為。（圖／翻攝自Steam）

一般玩家在《超級變色龍》中扮演躲藏者時，必須費盡心思微調畫布上的顏色，好讓自己完美融入背景，這也是遊戲最硬核、最有趣的靈魂所在。但近日TikTok用戶「mechclix」以及各界創作者紛紛踢爆，開始有作弊仔利用第三方模組，讓空白畫布像早期90年代網路讀取圖片一樣，一筆一畫自動掃描、精準著色，直接作弊隱形。

不過，外掛雖然能自動上色，卻有一個致命傷，「加載速度非常緩慢」，因此一旦使用變很快會被一般玩家發現，這也成為玩家懲罰這些作弊仔的突破口。一名玩家「thatsjustunreal」近日就分享了一段大快人心的懲罰行動。影片中一名外掛玩家正蹲在牆角，身上佈滿密密麻麻的掃描小點，試圖讓自己慢慢淡入背景。沒想到，這一幕全被旁邊的「正義隊友」給看在眼裡。兩名同為躲藏者的隊友眼見外掛仔不講武德，索性連比賽輸贏都不要了，他們直接在自己身上塗滿極度顯眼的「紅色大箭頭」，接著當起活體移動地標，一左一右死死跟緊在外掛仔身邊。

當負責抓人的「搜尋者」走過來時，遠遠就看到兩個紅色大箭頭瘋狂指著牆角。作弊玩家當場嚇得屁滾尿流、解除偽裝瘋狂逃竄；但隊友們顯然沒打算放過他，像是背後靈一樣掛著紅色箭頭一路尾隨，確保搜尋者能一發送他出局。這段「捨身羞辱外掛」的爆笑影片曝光後，立刻在全球社群掀起熱議，吸引超過數萬次轉發。網友們紛紛大讚，「這是我看過最溫馨的公審」、「玩這遊戲開掛到底是為了什麼優越感」、「別搞壞遊戲氛圍」。

值得一提的是，由於《超級變色龍》背後的獨立開發團隊規模相當精簡，一時間可能難以徹底根除猖獗的反作弊問題，但這次玩家們發揮創意、自發性「制裁」外掛的舉動，無疑替獨立遊戲圈豎立了良好標竿。

@thatsjustunreal I can’t believe I caught this ???? #hideandseek #funnymoments #mecchachameleon #gaming ♬ original sound - thatsjustunreal

關鍵字：超級變色龍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚畫面】機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

推薦閱讀

《英雄聯盟》50分鐘史詩大戰！G2睽違七年再次BO5擊敗T1

《刺客教條：黑旗 同步重置》15hr老實說！重現最原汁的愛德華

Steam玩家沒那麼排斥AI！調查：近五成可接受、僅8%完全拒玩

巴威颱風來襲...「寶可夢GO」11日活動取消　中山佈置物急撤離

不花錢享受買遊戲快感？網創「Steam模擬器」購物車、解成就都有

男用「假加密貨幣」騙走70萬價值寶可夢卡　警方面前交易秒被逮

Discord出大包...AI誤判近萬人被封鎖　傳Minecraft截圖也不行

躲貓貓神作驚現「自動著色」作弊　隊友怒變紅箭頭公審網笑翻

《寶可夢風／波》再傳7種「神秘合圖」　封面傳說神獸線索曝光

Xbox全球大裁員！外媒坦言「暴雪穩」…嘉年華不會出事

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《刀劍神域》推出全新劇場版

《寶可夢Pokopia》驚見多多航空

Xbox全球大裁員！外媒坦言暴雪穩

《寶可夢風／波》再傳7種神秘圖

躲貓貓神作驚現自動著色作弊

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

巴威颱風來襲「寶可夢GO」活動取消

網創「Steam模擬器」不花錢享受買遊戲快感

G2睽違七年再次BO5擊敗T1

最新新聞

G2睽違七年再次BO5擊敗T1

《黑旗 同步重置》15hr老實說！

調查：近五成Steam玩家不排斥AI

巴威颱風來襲「寶可夢GO」活動取消

網創「Steam模擬器」不花錢享受買遊戲快感

男用「假加密貨幣」騙70萬寶可夢卡

Discord出大包...AI誤判近萬人被封鎖

躲貓貓神作驚現自動著色作弊

《寶可夢風／波》再傳7種神秘圖

Xbox全球大裁員！外媒坦言暴雪穩

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366