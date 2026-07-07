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《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢卡牌收藏市場再創歷史新高。美國拍賣公司 Heritage Auctions 宣布，一套完整的《寶可夢集換式卡牌》英文初版 Base Set 全 102 張卡牌，且全數獲得 PSA Gem Mint 10（最高等級） 評級，日前舉行的拍賣會中以 121 萬 8750 美元（約台幣 3,800 多萬元）成交，創下該套卡牌公開拍賣史上的最高成交紀錄。

▼《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄 。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢 。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，此次拍賣是 Heritage Auctions 歷來規模最大的 TCG 拍賣之一，總成交金額達 789 萬 4456 美元，超越今年 3 月創下的 762 萬美元紀錄，再度刷新公司歷史新高。此次成交卡組為 1999 年由 Wizards of the Coast 發行的英文版《寶可夢》初版 Base Set，包含全部 102 張卡牌，且每一張皆獲得第三方鑑定機構 PSA 最高評級 Gem Mint 10。PSA 10 代表卡牌在四角、表面、印刷品質及置中等各項條件都接近完美，因此要湊齊全套最高評級卡牌，被視為收藏界極具難度的成就。

Heritage Auctions 集換式卡牌部門董事總經理 Jesus Garcia 表示，能夠集齊 1999 年初版 Base Set 全 102 張卡牌，本身就是一項非凡成就；若全數皆為 PSA Gem Mint 10，更代表收藏者投入了多年時間、資金與耐心。他認為，此次成交價格也反映出市場對寶可夢卡牌稀有性、保存狀況及文化價值的高度認可，顯示寶可夢卡牌已不只是收藏品，更逐漸成為全球流行文化與收藏市場的重要資產。

關鍵字：寶可夢

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